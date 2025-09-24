黃白粟米淮山蓮子湯｜鼻敏感湯水｜健脾益氣｜減少流鼻水｜預防風邪入侵

天氣一轉，好多人一起身就會鼻敏感發作，打乞嗤、流鼻水，好辛苦呀！中醫認為鼻敏感主要係因為肺脾腎虛，今日煲嘅黃白粟米淮山蓮子湯，可以健脾益氣，預防風邪入侵，由內至外預防鼻敏感！ 粟米：健脾利濕、調中和胃，含膳食纖維、鉀質，清腸通便同降血壓 鮮淮山：健脾補肺、益腎固精、止咳化痰 黨參：補中益氣、健脾益肺、養血生津，改善脾肺虛弱，氣短心悸，虛喘咳嗽 防風：祛風解表，去濕止痛，止痙止瀉、提升抵抗力 紅蓮子補脾止瀉，益腎澀精，補血，養心安神 陳皮：理氣健脾、化痰止咳 豬展：補氣養血、滋陰潤燥、健脾補腎

製作時間: 1小時以上

份量人數: 3-4人



食材

白粟米 1支

黃粟米 1支

鮮淮山 1/2支

黨參 20克

防風 15克

紅蓮子 15克

陳皮 1角

豬展 1個





作法:

1 ：





粟米去衣去鬚，洗淨備用

2 ：





粟米切件

3 ：





鮮淮洗淨

4 ：





去皮

5 ：





切段

6 ：





黨參洗淨浸軟

7 ：





切段

8 ：





防風洗淨浸軟

9 ：





紅蓮子洗淨浸軟

10 ：





陳皮洗淨浸軟

11 ：





刮囊

12 ：





豬展洗淨

13 ：





汆水

14 ：





全部材料放煲內

15 ：





中火滾起要煲15分鐘

16 ：





加蓋轉中細火再煲90分鐘

17 ：





酌量加鹽調味

18 ：





完成





