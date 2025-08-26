渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
黃百鳴否認內幕交易 案件押後至11.20開審
曾製作《開心鬼》系列電影的資深電影人黃栢鳴(藝名黃百鳴)，涉嫌於2017年慫恿他人就天馬影視股份進行內幕交易，因而被控一項內幕交易罪。案件昨日在東區裁判法院再度提訊，黃栢鳴否認控罪。裁判官暫定案件於本年11月20日正式開審，初步預計審訊至12月12日，為期共17日，並將率先於10月24日進行審前覆核。
審期料初步增至17日
現年約78歲的被告黃栢鳴，被控於2017年8月25日至10月17日期間，慫使或促致另一人交易天馬影視股份。案情指，當時他擔任天馬影視主席及控股股東，並掌握其明知屬與該公司相關之內幕消息。
案件原定審訊15天，惟辯方表示將爭議證監會調查人員從一部電話中提取之WhatsApp對話紀錄及與被告會面內容的證據效力，並要求傳召4名證監會調查人員出庭作證，令控方證人增至17人。辯方則將傳召6名證人，包括黃栢鳴本人及一名專家證人。因應證人人數增加，署理主任裁判官張志偉將審訊日數延長至17天，定於11月20日正式展開審訊。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/財經/黃百鳴否認內幕交易-案件押後至11.20開審/592888?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
