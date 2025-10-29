黃百鳴爆《開心鬼》系列電影插曲幕後故事 因一事於唱片抽起袁潔瑩版本

許紹雄逝世終年 76 歲
著名電影人黃百鳴出品嘅「開心鬼」系列為80年代青春喜劇嘅代表作，從1984年嘅《開心鬼》，到後續《開心樂園》、《開心鬼放暑假》，再到1986年《開心鬼撞鬼》不僅票房大賣，更培養出一批新生代偶像，包括張曼玉、袁潔瑩和陳加玲。近日，黃百鳴邀請到袁潔瑩和李麗珍現身於個人YouTube頻道《百鳴歌》擔任嘉賓，兩位昔日開心少女直認當年有小摩擦，黃百鳴又爆電影插曲嘅幕後故事，表示當年因一事臨時換掉陳加玲。
其中一幕劇情中，黃百鳴和顧家輝喺車上播歌，黃百鳴就指張曼玉聲線差，但該播放嘅歌就正正係由顧嘉煇作曲、黃百鳴填詞，袁潔瑩主唱嘅插曲《一彎明月》。不過，喺之後發行嘅開心少女組大碟中，收錄嘅係由另一演員陳加玲唱嘅版本，而非電影嘅原版。
黃百鳴回憶指，當時佢邀請顧家輝作曲，自己填詞：「我原意係交俾陳加玲唱，因為開心少女組入面佢係唱得比較好啲嘅一個。一個禮拜後，諗住第二日叫佢錄音，喺片場見到陳加玲我就問：『隻歌唱成點？』點知佢答我：『我仲未睇。』我就呆一呆，心諗，聽日錄音，你仲未睇？咁我又唔會發脾氣，於是我就拉你埋一面，將個歌詞交畀你。」向袁潔瑩表示：「你來唱吧！」袁潔瑩笑言，當年只有一日嘅時間熟悉歌詞，從練唱到錄製，壓力山大。黃百鳴點頭肯定錄出來嘅版本甜美動聽，不過因為黃百鳴已答應由陳加玲唱插曲，因此唱片收錄陳加玲嘅版本，而非袁潔瑩所唱嘅版本。
