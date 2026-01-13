79歲黃百鳴〈用背脊唱百鳴歌〉掀熱潮！活到老、學到老的心態：姜子牙80歲才發圍，我還有進步空間

在4月將迎來80歲大壽的黃百鳴，一直創意多多，由以前的電影已有很多主意，近年顯然地也關注時下熱話和大熱作品。除了翻唱MC張天賦〈記憶棉〉，最近還有Gareth. T的〈用背脊唱百鳴歌〉，活到老、學到老不是只用口說的。

我不是只是說說，我是真的回去學！黃百鳴

近年黃百鳴都非常喜歡翻唱，翻唱到原唱也會受寵若驚，繼前陣子翻唱〈記憶棉〉，到這陣子的〈用背脊唱百鳴歌〉，聽時也許覺得搞笑，但抽身一想，一個近八十的藝人如此與時俱進，確是不容易。

他曾分享翻唱MC張天賦〈記憶棉〉的契機，是因為黃百鳴和甄子丹一同合作電影《誤判》，MC有份參演，黃百鳴覺得MC唱歌動機，於是在後台和對方說笑，指自己正在學唱他的歌：「我不是只是說說，我是真的回去學！雖然我唱到節奏都錯了，但觀眾又很喜歡，真的很奇怪。」

每一代都有他成功之處。黃百鳴

雖說志在玩玩，但其實他一直愛唱歌，但數年前因為疫情而無處可唱，決定自己弄間Band房。為了「記憶棉之約」，他和琴師在Band房練了很久，志在玩玩也要認真。

有些經驗豐富的人，在年紀漸長後總會有幾分傲氣，甚至會覺得一代不如一代。會唱時下熱門歌，也不時去看年輕歌手演唱會的黃百鳴，就沒有如此想法：「現在科技昌明，年輕人認識的事，可能比我們多，人也比我們更聰明。」於是他更喜歡新事物，也喜歡和年輕人溝通：「我也唱粵曲，但不能每天都唱粵曲吧，也要知道現在流行什麼。」

姜子牙八十歲才發圍，我還有進步的空間，要活到老、學到老。黃百鳴

有次黃百鳴和許冠文一同受訪，許冠文有提到很欣賞黃百鳴的毅力，包括不時健身，甚至形容對方練得像「年輕版史泰龍」。許冠文形容對方人如其名，每個範疇都百花齊放，是個才華洋溢的人，生命中有很多花樣，可做電影，又可做生意：「某程度上我很仰慕他，因為我覺得自己思路狹窄，如果我的生命可以由我選擇，我寧可做他。」兩位笑匠，何需一較高下呢？

