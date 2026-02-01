「黃皮」殲20戰機 罕見公開試飛畫面

【on.cc東網專訊】四川成都飛機工業集團（下稱成飛）罕見公開展示多架「黃皮」殲20戰機試飛畫面，並提到已成功完成有人、無人，內場、外場，科研、驗收在內的5地10型體系化試飛組訓。

軍事評論員宋心之指出，說明現在成飛已不僅是在戰機測試性能是否達標，還要測試整個空中作戰體系化作戰能力，包含了有人無人協同，同時要進行理論計算和實際試飛的驗證，涉及多個機種、多個基地空地協作指揮，覆蓋了作戰全流程。

宋心之認為，殲20很可能是空戰體系中的一個重要節點，既是戰鬥節點也是指揮節點，如未來融入人工智能系統，可能會進行超進化。這種體系化試飛徹底改變了航空工業僅僅生產某型飛機，進行出廠飛機的性能檢測，正鍛造一個全新作戰體系甚至探索一個全新作戰方式。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】