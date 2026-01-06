跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
黃碧嬌現身區議會讚揚關愛隊支援救災｜中國禁向日方出口兩用物項｜保錡訪問少女時代孝淵挨批失禮｜1 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 1 月 6 日星期二。受乾燥的冬季季候風影響，明早天氣寒冷，市區最低氣溫約 11 度，新界會再低兩三度，日間非常乾燥，最高氣溫約 17 度，各位市民出門記得穿上足夠禦寒衣物及注意保濕。
【今日重點新聞】
黃碧嬌現身大埔區議會哽咽 稱大埔關愛隊挺身支援 促原區重置：居民「根在大埔」
【Yahoo新聞】宏福苑五級火災導致 161 人罹難，大埔區議會今日召開災後首次會議。捲入法團顧問爭議並神隱多時的區議員黃碧嬌，今日罕有戴上墨鏡現身。她在會議中發言時再度哽咽，對死難者家屬表示哀悼。黃碧嬌引述受災長者要求重返家園的訴求，建議政府在大埔區內覓地建屋重置居民，強調居民「根在大埔」。她同時讚揚大埔關愛隊在災難中挺身而出，提供前所未有的支援。
孫東原定赴美出席國際消費電子展 4 小時後發稿取消行程 創科局：一直對適切性作動態評估
【Yahoo新聞】創新科技及工業局局長孫東原定今日展開訪美行程，出席拉斯維加斯國際消費電子展（CES）。然而，政府新聞處於中午發稿後僅 4 小時，便於下午 4 時 20 分再度發稿宣布行程取消。創科局回應查詢時表示，特區政府一直對官員外訪的適切性作動態評估，經評估後決定取消。雖然局長行程告吹，但科技園公司表示，由 61 家創科企業組成的香港代表團將如期參展。
青衣休班警疑醉酒鬧事 被投訴噪音後擲鞋 涉襲警、阻差辦公被捕
【Yahoo新聞】一名 32 歲休班警員於 1 月 4 日凌晨疑在青衣楓樹窩路住宅單位酒後鬧事，兩度因噪音滋擾被投訴。警員上門調查期間，有人疑向同袍投擲鞋及垃圾袋等雜物，最終被捕，涉嫌襲警、阻礙警務人員執行職務及無攜帶身分證明文件。警方表示非常重視人員操守，涉事人員已被調派內勤職務並禁止配槍，案件由葵青警區重案組跟進。
【今日重點財經新聞】
中國禁止向日本軍事用戶出口所有兩用物項 回應高市早苗涉台言論
【彭博】中國商務部周二發布公告，宣布禁止所有「兩用物項」對日本軍事用戶及用途出口。此舉旨在回應日本首相高市早苗近期涉及台灣的言論。中方指責日本領導人粗暴干涉內政，性質惡劣。限制出口的商品涵蓋航空發動機部件、石墨及特定合金等。目前日本政府尚未對此作出回應，兩國外交與經濟摩擦進一步升溫。
5.1 億日元投得「日本一」 鮪魚大王曾出手解決海盜問題？
【Yahoo財經】日本豐洲市場今年「日本一」鮪魚拍賣以破紀錄 5.1 億日元成交，中標者為「壽司三味」創辦人木村清。木村清坦言成交價嚇人，戲稱要「死命工作」來填補。事實上，這位「鮪魚大王」除了競投豪氣，更曾於 2015 年協助索馬利海盜轉行捕魚，透過提供漁船及傳授技術解決當地海盜問題，獲得吉布地頒發勳章表揚。
Jollibee 擬分拆菲律賓與國際業務 計劃明年在美上市
【BossMind】菲律賓連鎖餐飲集團快樂蜂（Jollibee Foods）有意在 2027 年將國際業務分拆，並於美國掛牌上市。集團目前在全球擁有超過 10,304 間分店，品牌包括添好運及永和大王等。消息公布後，Jollibee 股價升幅超過一成，創下自 2020 年以來最大單日升幅。分拆計劃旨在增強股權清晰度，現有股東屆時將可獲得新公司的股份。
【今日重點娛樂新聞】
保錡＠ERROR《全民造星VI》決賽訪問孝淵被批英文失禮 經理人解畫 193 爆內情
【Yahoo娛樂圈】《全民造星VI》周日圓滿結束，ERROR 成員保錡在訪問評判少女時代成員孝淵時，因英文水平及提問內容被網民批評失禮。經理人濟哥事後稱保錡是臨危受命幫手「頂檔」，且不知現場有翻譯，言談間帶點火藥味。然而隊友 193 隨即公開反駁，稱得知行程變動至少有 6 日時間，並非經理人所說的 2 日，更指不需他人頂替，引起內部言論羅生門。
尋秦記｜滕麗名上載坐輪椅片段 意外令陳浚霆被鬧冇風度
【Yahoo娛樂圈】隨着《尋秦記》電影版上映，滕麗名日前分享一段 2019 年拍攝時受傷坐輪椅的舊片，片中《愛·回家》拍檔陳浚霆在一旁開玩笑而未有幫忙推車，遭部分網民狠批無風度。滕麗名隨即澄清影片是 5 年前舊事，且當時是自己想藉此減肥而拒絕幫忙。陳浚霆亦無奈平反，強調自己有幫手，只是尊敬的前輩喜歡親力親為。
愛妻號具俊曄再被拍到墓前守候大 S 細心擦淨墓碑令人心酸
【Yahoo娛樂圈】近日有網民在台北金寶山墓園偶遇具俊曄，他獨自帶同物品前往徐熙媛（大 S）墓前探望。目擊者稱，具俊曄細心地為太太擦拭墓碑，孤身守候的身影令人鼻酸。自大 S 離世後，具俊曄多次被發現前往墓園陪伴亡妻，其深情舉動感動不少網民，展現出對愛妻的無限思念。
