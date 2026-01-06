黃碧嬌現身大埔區議會 討論宏福苑火災 哽咽促原區重置：居民「根在大埔」︱Yahoo

黃碧嬌在大埔區議會會議上哽咽悼念宏福苑死難者。

【Yahoo新聞報道】宏福苑五級大災錄161人死，1984戶居民痛失家園。大埔區議會今日（1月6日）召開災後首次會議，討論宏福苑居民支援問題。捲入爭議的上屆法團顧問、大埔區議員黃碧嬌神隱多時，今天罕有現身。

宏福苑發生火災後兩天，黃碧嬌曾於11月30日現身社區中心哽咽弔唁，遭傳媒追訪，其後一直未有公開露面。

神隱逾一個月，黃碧嬌現身大埔區議會。

黃引述長者居民：幾時可以畀返間屋我？

神隱逾一個月後，今天黃碧嬌戴上墨鏡，從後門進入會議室。她發言時再度哽咽，先對宏福苑受影響居民表示深切慰問，對罹難家庭深切哀悼。她稱有與宏福苑居民聯繫，當中大多為長者。她稱這些長者強烈表達，「幾時可以畀返間屋我？」，要求政府設定重置居民的時間表。

黃續指，對長者而言，不少人要在區內覆診、照顧孫兒，建議政府可在大埔區內覓地建屋，「讓佢哋重返家園，根在大埔，相信（區內）仲有土地重置佢哋嘅需要」。