黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊 網上銀行73萬元被轉走
今日(8日)中午12時，警方接獲黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心內一名69歲的姓黃男院友報案，指其銀行戶口內的80萬元不翼而飛，懷疑被盜。
警方到場調查，初步相信有73萬元從男子的網上銀行帳戶轉出。案件列作「盜竊」，交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009898/黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊-網上銀行73萬元被轉走?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
網上熱話｜大廈通告竟叫「Ka Wing Lau」保持安靜？網民揭開真面目 留言更驚喜
大廈出通告提醒居民要保持安靜，是平常不過之事。惟近日有網民在社交網站上載一張通告，只見該張英文通告竟然指名道姓地叫「Ka Wing Lau」保持安靜。該網民最初對此舉感到十分奇怪，得知真相後才恍然大悟，帖文更有後續驚喜。
爆一爆｜巴拿馬風雲 誠哥明輸實贏（Louise）
去年特朗普一上場就劍指誠哥旗下巴拿馬兩個碼頭，唔使一年長和（1）兩個碼頭等如被巴拿馬政府沒收，相信最激氣是長和（0001.HK）主席李澤鉅；傳說深信「合約精神」Victor Li一直唔多喜歡碼頭呢瓣生意，但今鋪唔想交都要交了。去年公布賣碼頭，儘管被阿爺口誅筆伐；依然想將碼頭業務甩身。
日本員工劈炮 竟然令逾百間企業破產！？
炒開美股都知道，大企業公布手起刀落大裁員，再加上引入AI減省成本，股價通常應聲反彈。但日本就出現離奇趨勢，去年因為勞動力短缺導致破產的427間企業，竟然有124間破產是因為員工劈炮所致，究竟當中發生甚麼事？
黃又南揭開轉行揸巴士之謎 爆單身5年渴望家庭生活
前男團Shine成員黃又南被巿民捕獲擔任巴士司機，他接受電台訪時，剖白5年多來因疫情及影圈寒冬影響，工作減少，令他萌生開網上頻道念頭：「以前1年拍4部戲，依家1年都冇1部，揸車除咗係我興趣，開頻道最大原因係我唔想同鏡頭脫節。」
太古城59歲婦人墮樓 當場證實身亡
【on.cc東網專訊】太古城有人墮樓。今日(7日)凌晨5時42分，太裕路9號保安員報案，指發現一名婦人懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑大廈對開。人員接報到場，證實該名姓潘(59歲)婦人已當場死亡，相信她從上址一單位墮下。警員在單位內檢獲遺書，內容主要交代後事，墮樓原因
日本眾院大選牽動亞太！WSJ：高市早苗勝出恐向中國釋放關鍵訊號
針對今日（8 日）進行投開票的日本眾議院選舉，美國《華爾街日報》（WSJ）日前分析指出，作為全球第三大經濟體與亞洲重要戰略角色，日本選舉結果不僅牽動國內政局，也對美國與整個亞太地區的局勢具有關鍵影響。
曼聯兩年來首度4連勝 卡域克：應該如此
【Now Sports】曼聯在卡域克麾下錄得4連勝，是球隊兩年來首次，卡域克寄語球員要在這基礎上建立下去。曼聯周六以2:0打敗熱刺，錄得聯賽4連勝，賽後被問到可領軍走多遠時，看守領隊卡域克說：「現在不是（談論）時候，我認為要讓球迷投入，他們前來支持我們就是盡情投入，帶好心情離開球場，期待回來，那是應該如此。」紅魔對上一次英超4連勝，是兩年前在坦夏領軍的時候，如今25戰得44分排第4，只落後排第2的曼城及第3的阿士東維拉3分。「這（讓球迷投入），是我們的工作，能夠處於那位置，能夠在今天與過去數星期做到實在好，我們要從那基礎建立。」隊長般奴費蘭迪斯（Bruno Fernandes）強調要腳踏實地前進：「如果我們贏不了下一場，以及再下一場比賽，就會返回令自己難感舒適的位置，失去信心，不信任直到現在所做的每一件事。」英超周中開快車，曼聯將會作客韋斯咸。
鍾柔美公開身世賣慘被圍剿 首回應媽媽做夜總會傳聞
19歲「聲夢小花」鍾柔美曾以「A0」自居，不過連環爆出與男生啜爆照後，玉女形象破滅。她日前她接受傳媒訪問...
網上熱話｜內地網民遊港讚兩地愈趨融合 內地網民感嘆：更喜歡原本的香港
雖然香港早已回歸，但由於香港與內地的文化背景大不同，故多年來香港都保持着獨有的面貌，更成為吸引內地遊客的其中一個賣點。不過，近日就有內地網民在社交平台發文，形容兩地的融合感越來越強，不管是言語溝通，以至付款方式，都基本上無障礙。帖文引來不少兩地網民共鳴。
美國願意付錢了！美駐聯合國大使：將於數週內支付會費欠款
美國駐聯合國大使瓦爾茲（Mike Waltz）近日表示，美國將在「數週內」向聯合國支付一筆初始款項，以因應累積高達數十億美元的會費欠款，同時也重申華府要求聯合國持續推動結構性改革的立場。
劉錫明被封「毒瘤明」由小生插落谷底 一度暴肥終於回春
【on.cc東網專訊】劉錫明曾是90年代無綫當紅小生，跟林文龍、陳嘉輝和張衞健合稱「太陽之子」。1990年時，他獲邀簽約華納唱片成為歌手，更獲當時經理人推舉為接班人。可惜在事業高峰期，劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友不滿，遭對方封為「毒
英超 ｜羅美路創紅牌紀錄 曼聯擊敗10人熱刺 今季首度4連勝
曼聯在臨時主帥卡域克（Michael Carrick）帶領下延續強勢，周六早場在奧脫福英超以2比0擊敗熱刺，取得今季首度4連勝。
身家破26兆 馬斯克竟感嘆「金錢買不到幸福」
（法新社舊金山6日電） 全球首富這個頭銜對馬斯克來說看起來似乎一點都不值得。馬斯克（Elon Musk）當地時間4日深夜在X平台發文寫道：「說『金錢買不到幸福』的人，真是太有道理了。」
綠鬣蜥遇寒流「凍僵」 樹上如雨掉下 佛羅里達州逾 5,000 隻被安樂死｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】美國佛羅里達州近日受寒流影響，大批屬外來物種的綠鬣蜥（green iguanas）因寒冷而被「凍僵」，進入昏睡狀態，並從棲息的樹上掉落。佛州魚類和野生動物委員會(FWC)批准行動，對逾5000 隻綠鬣蜥進行移除及安樂死。
珍惜生命｜馬鞍山15歲少女墮樓 送院搶救不治
今日(8日)早上10時許，警方接報，指馬鞍山利安邨利豐樓懷疑有人從高處墮下。救援人員接報到場，發現該名15歲少女昏迷不醒。
藥倍安心吹哨人鄭曦琳被捕｜快手涉黃遭罰 1.19 億人民幣｜鍾柔美承認說謊非 A0｜2 月 6 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 2026 年 2 月 6 日星期五。廣東沿岸目前風勢微弱，但要注意一道冷鋒正向南移動，預計明早會橫過沿岸地區。明天本港氣溫初時約 19 度，下午天色明朗最高約 21 度，但明晚氣溫會顯著下降，市區最低跌至 16 度左右，新界再低一兩度。大家明晚外出記得帶備足夠外套！
范斯出席冬奧開幕式被噓 美國隊獲滿場歡呼
（法新社米蘭6日電） 美國副總統范斯（JD Vance）今天出席在米蘭舉行的冬季奧運開幕典禮時，遭現場部分觀眾報以噓聲，不過美國代表隊進場時獲得熱烈掌聲歡迎。美國選手在開幕典禮上進場遊行時，范斯與他的妻子烏沙（Usha）一同鼓掌並揮舞國旗，兩人的身影出現聖西羅球場（San Siro Stadium）大螢幕上時，現場傳出了噓聲。
英超人物 ｜鐵人占士米拿 由每週70英鎊 24年後逼近歷史紀錄
現年40歲的占士米拿，只要在星期日代表白禮頓出戰水晶宮，便會追平英超歷史最多上陣紀錄。他將會與加利·巴利並列，以653次英超上陣高踞榜首。
蔡一傑59歲延開22席生日宴 外地Fans趕飛機到賀好感動 願望大家健康開心
草蜢的蔡一傑59歲快樂生辰，日前他在九龍城的酒樓筵開22席，與大約300位歌迷舉行生日晚宴，傑少親友和前輩查小欣亦來到賀。
【百佳】急凍北極海參 $88/2包、龍華酒店鹽香雞/醬油雞 $50（即日起至12/02）
百佳精選多款人氣節日好物，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有Royal Banquet 急凍北極海參350克 $88/2包、龍華酒店鹽香雞/醬油雞 $50/隻、灣仔碼頭黑芝麻/花生湯圓 $18/2包！