警方將案件列作「盜竊」。

今日(8日)中午12時，警方接獲黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心內一名69歲的姓黃男院友報案，指其銀行戶口內的80萬元不翼而飛，懷疑被盜。

警方到場調查，初步相信有73萬元從男子的網上銀行帳戶轉出。案件列作「盜竊」，交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進，暫未有人被捕。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1009898/黃竹坑復康中心69歲男院友遇竊-網上銀行73萬元被轉走?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral