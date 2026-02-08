黃竹坑 Chef's Cuts 爆食物中毒 本港過去 3 周 94 人染諾如病毒 全部曾進食生蠔︱Yahoo

黃竹坑 THE SOUTHSIDE Chef's Cuts。（OpenRice 相片）

【Yahoo健康】衞生署衞生防護中心今日（8 日）公布，正調查兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，共涉及 5 人，均曾進食生蠔。受影響的 2 男 3 女年齡介乎 30 歲至 38 歲，1 月 30 日曾到黃竹坑 THE SOUTHSIDE 一間名為 Chef's Cuts 的食肆用膳，其後約 14 至 49 小時內先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐及發燒等病徵。當中 3 人曾求醫，全部無須入院，目前情況穩定。

初步調查顯示，各患者曾進食的共同食物為生蠔。食環署人員早前已到涉事食肆及生蠔供應商傑頓國際食品及 88 投資控股有限公司（Jeton International Food and 88 Investment Holdings Limited）調查。食物安全中心在完成初步調查後，已即時指示相關供應商暫停出售及供應生蠔，並於 2 月 6 日發出新聞稿，要求業界如持有上述公司供應的生蠔，須立即停售。中心補充，所有新呈報個案均在相關防控措施實施前進食有關生蠔。

近期食物中毒個案，受影響人士在潛伏期內均曾進食生蠔。

過去 3 周 108 人食物中毒

衞生防護中心總監徐樂堅表示，近數周食物中毒個案明顯上升，由去年 12 月底每周平均 1 宗，增加至上月每周平均 4 宗，至 2 月首周更急升至 27 宗。過去 3 周（1 月 18 日至 2 月 7 日）共錄得 34 宗食物中毒個案，影響 108 人，當中 30 宗、佔 88%，與諾如病毒有關，涉及 94 人，所有受影響人士在潛伏期內均曾進食生蠔，當中 5 人須留院治理，情況穩定。中心已將全部相關個案轉交食物安全中心跟進。

徐樂堅解釋，蠔隻以過濾大量海水方式進食，若養殖或採集水域受病原體污染，相關物質可在蠔體內積聚，生或未徹底煮熟的蠔屬高風險食物，可能引致諾如病毒、甲型肝炎病毒或其他細菌感染。他呼籲，鑑於近期與進食生蠔相關的食物中毒個案顯著上升，市民應盡量避免進食生蠔或未徹底煮熟的雙殼類海產，孕婦、幼童、長者、免疫力較弱人士及肝病患者更應提高警覺。

他又指出，諾如病毒亦是引致急性腸胃炎的主要原因之一，監測數據顯示本地急性腸胃炎活躍程度自 1 月初起持續上升，包括院舍及學校的爆發個案，實驗室檢測中超過 6 成由諾如病毒引起。徐樂堅提醒，部分港人常到的旅遊地點如日本及韓國，近日諾如病毒亦較為活躍，市民外遊時應特別注意個人、環境及食物衞生，以減低感染風險。