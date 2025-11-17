全運會預告｜單車李思穎、何詩蓓分途再爭金
黃竹坑18歲女被非禮 26歲持行街紙巴基斯坦男被捕
黃竹坑發生非禮案。周日（16日）下午4時22分，警方接獲一名18歲少女報案，指在海洋徑懷疑被一名非華裔男子非禮。
警員到場初步調查後，以涉嫌「非禮」拘捕一名26歲巴基斯坦籍男子，現正被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第三隊跟進。據了解被捕男子持行街紙，與受害人不認識。
