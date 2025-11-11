黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」

【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點了當地著名的牛肉熱乾麵及三鮮豆皮，並入鄉隨俗坐在大街上的板櫈開餐，加上擘大髀的豪邁坐姿，相當貼地，不過吃到一半她突然投訴：「呢位係呢度嘅地道人，佢同我講呢個唔夠正宗，佢話正宗嘅熱乾麵係唔會超過5蚊，我呢度加埋26蚊，畀番21蚊我。」之後她又點了牛肉粉、生煎包、梅乾菜扣肉鍋盔、綠豆湯，實行大開食戒。不少武漢的網民留言歡迎她，又向她推薦其他當地美食，並向就翠如的投訴認真解釋：「熱乾麵不加牛肉，正宗5塊，你奢華了」、「你買的是牛肉熱乾，那得15元人仔。」

