黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因

黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。

黃翠如近日積極更新湊B日常，而佢就喺日前以「保育大使」身分出席海洋公園主辦「第30屆保育日」啟動禮，透露自從蕭哈哈出生後，一家三口不時都會去海洋公園遊玩，早前帶蕭哈哈去睇大熊貓和企鵝，不但唔驚，仲主動想伸手接觸，隔住玻璃對動物指指點點神情興奮。黃翠如又笑指蕭哈哈嘅初吻已被一名女生奪走，表示自己仲未錫過兒子嘅嘴，就被連詩雅囡囡Camila搶走頭啖湯，奪走蕭哈哈嘅初吻，指蕭哈哈有唔少選擇，例如洪永城大女Amber，表示Amber送咗隻恐龍公仔畀蕭哈哈，蕭哈哈非常珍惜並將佢放喺枱頭。被問及會否再追第二胎，黃翠如表示自己年紀大，並無打算再生。

黃翠如IG

黃翠如IG

黃翠如IG

黃翠如IG

黃翠如IG

連詩雅IG

