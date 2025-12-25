黃翠如蕭正楠兒子「蕭哈哈」賣萌 平安夜化身小聖誕樹迷倒全網民：勁可愛

44歲黃翠如與48歲蕭正楠於2018年結婚，今年3月誕下兒子「蕭哈哈」，不時在社交平台分享兒子的成長過程，蕭哈哈的可愛模樣擄獲不少粉絲。適逢出生後首個聖誕節，黃翠如在平安夜（12月24日）把兒子打扮成小小聖誕樹，發布相片指：「平安夜，添加了一棵小樹🎄，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時🌈，祝快樂❤️」。

雖然蕭哈哈迅速把聖誕樹造型毀了，但黃翠如已拍下他最可愛的一面，夫婦一同抱着兒子開心地笑，而兒子則「眼仔碌碌」十分精靈，節日感十足。不少網民留言大讚蕭哈哈「勁可愛」、「好得意」，就算他把襪子和帽子甩掉，但網民仍然被他的小腳萌倒，有人更留言指「So cute，佢扮聖誕樹😍你哋（蕭正楠夫婦）應該扮聖誕老人同聖誕老婆😂」，又祝福一家三口幸福美滿。