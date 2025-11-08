黃翠如趁岀埠享受二人世界 自爆忙湊蕭哈哈忽略蕭正楠被「詐型」

黃翠如與蕭正楠近日岀埠開工

黃翠如自從誕下蕭哈哈後便忙於湊仔，被老公蕭正楠「詐型」，指她忽略了自己。黃翠如與蕭正楠近日趁着岀埠開工，把握二人世界的良機，相信這次岀Trip令夫妻感情升溫。

黃翠如於IG貼岀夫妻合照，寫道：

「蕭爸爸，

這七個月來，你跟我說了很多次我忽略了你。

從一開始以為你講笑，到後來才知道你是認真的有點傷心。

好像自從有了蕭哈哈，我的重心不自覺地轉移。

關係每一個轉變也是學習，我相信不單止發生在我身上，也發生在很多新手爸媽身上。

感恩有這一個短短三天的出埠工作，重新感受到，你可以重回我的中心點的快樂，也感受到，我被你圍繞着的快樂。

好吧，現在我要接受，要同時愛兩個兒子。

你看，這個post，我放了那麼多你的相片，一張哈哈也沒有😊😂

繼續學習，繼續努力🌈

蕭媽媽」

