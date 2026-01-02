黃翠如一家三口海邊吹風 有子萬事足：迎接2026

【on.cc東網專訊】藝人黃翠如在社交網分享與老公蕭正楠和兒子「蕭哈哈」一家三口的溫馨時光，一家人到海邊吹吹風、看看海景，沐浴在陽光中，蕭正楠與兒子更以格仔衫父子裝上陣，相當溫馨。

有子萬事足的翠如感恩表示說：「我們，的第八年。記得那個第一年，有幻想過三個人的背影，然後一年一年過，我們不敢再想太多。今天看着這照片，比起幸福，更大的感受是恩賜。帶着這一份2025的禮物，迎接2026。」

