黃翠如新節目體驗賣魚生活，曾分享小時打風要用蓆蓋窗擋風：家窮令我覺得人生很珍貴

有些藝人在結婚生子後就像變了另一個人，在黃翠如最新參與的節目《家傳之「保」》中，體驗賣魚生活。在結婚和生子後，儘管少了拍攝她最拿手的旅遊節目，但在這樣的生活體驗節目中，她的魅力仍然不減。她對生活的觀察、對人的好奇心和關懷，加上當記者和主持時訓練的應變能力，讓今個月迎來44歲生日的她，成為因貼地而吸引力不變的靚媽。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！

廣告 廣告

近日，黃翠如在節目《家傳之「保」》中，體驗父母昔日從事的行業。過往大家也知道黃翠如的家景不俗，父親是上市公司聯旺集團前執行董事兼行政總裁黃永華，但這次節目中，分享黃爸爸曾經在魚檔工作。黃翠如雖然為前魚販的女兒，在節目裡劏魚表現得雞手鴨腳，皆因是第一次落手落腳做魚檔的流程，也想起父親往日的辛勞：「他每賣一條魚都要好努力，養活我們一家，到底是賣了多少條魚呢？」

她過往也曾分享較清貧的童年，有時父親友人帶來一批打火機，三姊妹會拿到巴士站旁邊擺地攤賣。有次打風時母親去買菜，三姊妹要用蓆蓋住窗戶擋風，對她來說像是大災難一樣：「但家窮帶給我很多美好回憶，這些經歷令我覺得自己的人生很珍貴。」

她有種貼地，令人覺得她也許會出現於魚檔，或是在某個茶餐廳裡認真品味。她也貼地到儘管現在環境豐富了許多，但被問及擅長之事，她還是會不忘本地說自己擅長省錢地旅遊：「我很擅長找機票，找便宜、舒服的機票，冷門航空公司的商務艙，會比一般直航班機的商務艙便宜一半。」

黃翠如做旅遊節目最好看，其實她曾擔任舞台劇演員，畢業後加入有線電視有線娛樂新聞台主播。她曾形容自己入行前是個「騰雞」的人，因為多次訪問周星馳，黃翠如曾被稱為「周星馳御用主持」，在過程裡也練習到超快的轉數，後來便由主播轉為節目主持：「我之前做娛樂記者，曾經要到印度做訪問，那次在旅途裡拍下一位女孩的照片，回來後我很想知道她當時在想什麼。我喜歡問人的故事，這影響了我後來去做旅遊節目，人的故事可以令你一生記得。」

44歲胡定欣中秋節無預兆宣布結婚了！她也許是個節日浪漫派，在元宵節公布戀情、在中秋節就成為幸福人妻

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流時尚：

Jisoo同款Dior手袋新目標！溫柔牛油果綠＋圓潤蝴蝶，放入「仙女系」手袋名單

「麂皮手袋」在2025秋冬爆紅！Winter@aespa同款Polo Ralph Lauren，鎖定5款話題手袋推薦

31歲韓國演員宋江退伍，顏值依然「在線上」！186cm身高的「肩膀流氓」回歸，迎接新劇《四手聯彈》