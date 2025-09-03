黃色工作暑熱警告生效 部分工作環境熱壓力頗高

【on.cc東網專訊】勞工處於今日(3日)上午11時20分發出黃色工作暑熱警告，表示部分工作環境的熱壓力頗高，勞工處提醒僱主及僱員在警告生效期間採取適當措施，以預防在酷熱天氣下或高溫環境中工作而引致中暑。在戶外或沒有空調的室內環境工作的僱員會面對高水平的熱壓力，中暑的風險亦相對較高。

僱主應評估僱員工作時的熱壓力風險因素，並因應所識別的風險因素採取所需的預防及控制措施，包括重新編排工作時段、設置遮蔭上蓋、提供通風及散熱設備、提醒員工適時補充水分及休息。僱員亦須遵照指示按時休息，如工作期間出現熱疾病的症狀，例如頭痛、頭暈、口渴、惡心，應立即到陰涼處休息和飲水，並通知僱主或管方作出適當行動。

