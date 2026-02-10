黃蜂活塞打群架 5人遭驅逐

（法新社夏洛特9日電） 底特律活塞今天110比104擊敗夏洛特黃蜂，終止黃蜂9連勝；這場原定為兩強交鋒的精彩對決卻在比賽中爆發大亂鬥，火爆場面導致5人遭驅逐出場，讓原本激烈的競技過程徹底失焦。

美國職籃NBA東區龍頭活塞與近況火燙的黃蜂這場激烈交鋒在第3節中段爆發混亂，當時黃蜂的狄亞貝特 （Moussa Diabate）對活塞的杜倫（Jalen Duren）犯規，衝突一觸即發。狄亞貝特與杜倫額頭對額頭對峙，杜倫憤怒地用手推向對方的臉部，將其推開。

廣告 廣告

這一舉動隨即引發大亂鬥，場上各處爆發推擠並有人揮拳攻擊。

經過數分鐘延誤後，裁判將杜倫與活塞隊友史都華（Isaiah Stewart）以及黃蜂的狄亞貝特和布里吉斯（Miles Bridges）驅逐出場。

史都華當時從替補席衝入場上加入混戰，並試圖攻擊布里吉斯，布里吉斯則先對杜倫揮拳。

第4節再度爆發火花，黃蜂主帥李（Charles Lee）因對一項針對己方的犯規判決反應激烈，也遭驅逐出場。李在被帶離球場前，還需要黃蜂隊其他教練團成員合力拉阻。

李後來讚揚球隊表現，稱球員與活塞對抗了很長時間。

「這對我們來說是一場很棒的比賽，他們是東區第一名的球隊，競爭力和身體對抗都很強。我認為我們的球員對對手每次攻勢都有回應，也應對了全部的肢體對抗。」

談到引發衝突的狄亞貝特與杜倫事件時，李表示，「兩個人激烈口角，事情就這樣逐漸失控」。

對於自己在第4節被驅逐，李說，「我當時應該控制好情緒」。

活塞教練畢克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）則將衝突責任直接歸咎於黃蜂球員，並稱杜倫只是在自衛。

畢克斯塔夫說：「我們的球員面對了很多狀況，對吧？但他們不是發起挑釁的人…是對方太超過了。」

「我很遺憾場面變得如此難看。這絕對不是大家想看到的，但如果有人對你揮拳，你有責任保護自己，這就是今晚發生的情況。」

「回去看影片吧。是他們先越界的，我們的球員必須捍衛自己。」

活塞獲勝後戰績升至39勝13敗，穩居東區第一，領先第2名的紐約尼克（34勝19敗）。黃蜂則以25勝29敗排第10。