黃金周期間大批旅客來港。

政府節慶安排跨部門工作小組，總結本港在一連8日內地國慶黃金周及中秋節假期接待旅客的運作情況。小組指，各個環節運作暢順，即使期間受颱風影響，入境旅客仍達到約164萬人次，當中內地入境旅客超過140萬人次，訪港旅客數字理想，市面人流暢旺，氣氛熱鬧，帶動各行各業生意。

期間，有1,300個內地入境旅行團，近4.9萬人次訪港，六成屬過夜客，旅行團數目較去年7日的國慶黃金周升約24%。黃金周期間酒店入住率普遍達到90%。

身兼小組組長的政務司長陳國基指，喜見一系列節慶活動和國慶特別優惠深受歡迎，為香港增添熱鬧氣氛，商戶亦反應正面，認為活動有助帶動市民及旅客在港消費。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/黃金周164萬旅客訪港-政府-數字理想/607247?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral