自助餐突發1折！黃金海岸酒店聆渢咖啡廳「斧頭扒燒烤盛薈」 人均$148起食澳洲斧頭扒/原隻炭烤乳豬/日式磯燒鮑魚

想趁初秋大啖燒烤、海鮮兼甜品？KKday聯乘香港黃金海岸酒店推出限時「斧頭扒燒烤盛薈」自助餐優惠，低至1折，人均只需$148起！另外還有午市、晚市買1送1優惠，大家可歎盡炭烤斧頭扒、原隻乳豬及刺身冷盤，主廚推介炭燒澳洲斧頭扒、和牛芝士漢堡扒。燒烤區的蜜糖雞全翼、羊扒、虎蝦等亦不容錯過！9月8日中午十二點在KKday準時搶購，大家記得較定鬧鐘啦！
斧頭扒燒烤盛薈自助晚餐亮點 人均只需$148起
今次「斧頭扒燒烤盛薈」自助晚餐以戶外即製炭烤聞名，焦香四溢的澳洲斧頭扒與和牛芝士漢堡扒最為搶手。自助晚餐優惠，突發低至1折優惠，即人均只需$148起！搶不到1折，亦有買一送一優惠，自助午餐人均$245起，自助晚餐折後人均$443起。燒烤區擺滿惹味的蜜糖雞全翼、羊扒與虎蝦，加上週末及假日限定的原隻炭烤乳豬，肉食控定必滿足。海鮮與刺身冷盤同樣陣容鼎盛，雪花蟹腳、海螺、即切刺身及壽司一應俱全；甜品檯則供應芒果拿破崙、藍莓芝士蛋糕、斑蘭戚風與朱古力噴泉等多款精緻選擇。若想日間歎鮮味，自助午餐亦提供紐西蘭青口、翡翠螺、海蝦、川醬炒蝦仁及櫻花蝦炒飯等熱門熱菜，適合一家大小或朋友聚會。
【1折優惠】斧頭扒燒烤盛薈自助晚餐 （室內用餐）
優惠價：$148起/1位（
原價：$812/位）
【買一送一】斧頭扒燒烤盛薈自助晚餐（ 室內用餐/戶外用餐）
優惠價：$886起/2位，平均$443/位（
原價：$812起/位）
【買一送一】 自助午餐 （ 室內用餐/戶外用餐）
優惠價：$490起/2位，平均$245/位（
原價：$449起/位）
聆渢咖啡廳
地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店（地圖）
