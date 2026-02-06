農曆新年，又要預備過年的食物 黃金煎堆(麻團），Q靭又酥脆的外層，充滿芝麻香，內裡可加入紅豆蓉，蓮蓉等餡料，可口又美味！煎堆碌碌，金銀滿屋！ 可到我的Facebook 專頁，看更多食譜及英倫生活分享＞ http://www.facebook.com/MrsPsKitchen1

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

糯米粉 200克

糖 100克

水 150毫升

白芝麻 適量





作法:

1 ：

將熱水和糖拌勻至糖溶化, 在大碗內加入糯米粉，然後加入熱水，拌勻成麵糰(*可能不需要用份量全部的水，成濕潤麵糰便可，不可以乾或表面有裂紋）

2 ：

將麵糰分成6至8份（或做小一點，隨自己喜歡)，搓圓. 將麵糰沾水，再沾滿白芝麻，壓實

3 ：

將油預熱約155度C，用中小火慢慢炸麵糰，期間不停轉動麵糰，再輕輕壓麵糰，令煎堆變大。當煎堆浮上面，可將油溫加熱，再炸至金黃色即成！（炸約10分鐘）





