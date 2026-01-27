黃金白銀價格飆升｜市民金舖排長龍搶購 分析師：散戶勿胡亂入市(黃穎芝報道)

【Now新聞台】現貨金價和銀價再創新高，掀起搶購潮。有市民轉為買銀投資，外匯商品分析師呼籲散戶不要趁熱鬧入市。

國際金價升勢強勁，但是買金熱潮沒有退卻。早上9時前，上環文咸東街這間「老字號」金舖尚未開店，門外已經大排長龍，龍尾一度延伸至永康街。

黃金受追捧，同時不少人轉為「搶銀」。店內實施限購安排，每人只可買最多5條銀條。不過開店約一小時，銀條及銀粒全部沽清，有輪候的市民指打算用作投資。

簡先生：「金器太貴了，(金價)太高了，高處不勝寒，普通人一個也能買銀，銀待它再跌或再升，我也一把年紀，留給孫兒。」

李先生：「目前經濟不景，買來『保底』，錢可以貶值，但這些是貴金屬可以保值。」

這間金行需要市民出示個人證件登記，才能排隊拿籌辦理手續，而且只接受轉帳付款，不收現金。

有分析師在本台節目《時事全方位》表示，從未見過金銀價升幅如此凌厲，呼籲散戶或新手不要因為趁熱鬧胡亂入市，要小心做好資產配置。

獨立外匯商品分析師盧楚仁：「如果是新手，我寧願你買黃金比買銀好，因為銀的(價格波動)幅度是很瘋狂的，一般散戶未必能駕馭。等待有顯著回調，不斷維持在高位未回調就沒辦法，要拼一把，一不小心摸頂入市，然後要捱價位，不知多久才上升則不值得。」

盧楚仁又指，市場短期內仍憂慮國際局勢，引發美元資產遭到拋售，預料貴金屬價格未見頂。

