不只黃金週要避開！他籲「2026年１時段」別去東京旅遊：房價漲到讓人想哭

日本是台灣人最愛去的旅遊目的地之一，許多人也已開始規劃明年的日本行程。然而，一名網友近日在社群平台發出警告，提醒旅客務必避開明年４月底的東京行程，否則可能面臨天價住宿費。原因在於該時段將有３組韓國知名團體接連在東京舉辦演唱會，緊接著又遇上日本黃金週假期，預料將掀起一波旅遊成本飆漲潮。

幾月不適合去日本

一名網友在Threads平台發文表示，明年4/24至4/29期間，民眾最好避免前往東京旅行，否則看到房價恐怕會讓人欲哭無淚。貼文中指出，這段期間恰好有韓國人氣團體東方神起、aespa及TWICE等３組天團陸續在東京舉辦演唱會，總計將有近20萬個座位數釋出，堪稱史無前例的盛況。而且演唱會結束後緊接著就是4/29至5/6的日本黃金週連假，屆時「全日本都貴」，有經驗的旅客都深知這段期間應該要避開。

日本黃金週房價高

貼文曝光後立即引發熱烈討論，不少網友分享自身經驗與看法，「溫馨提醒4/1、4/2嵐也在東京開演唱會，房價已經是天價了，記得避開」「4/30、5/1、5/2這幾天雖然不是假日，但很多人也會休假哦」「難怪上個月在看的時候，怎麼貴的要死」「不只，應該是整個４月都要避開」「只好改睡朋友家了」。

粉絲分享東京訂房狀況

不少粉絲分享訂房狀況，「東方神起一宣布當天下午就訂好房了」「幸運的MY（aespa粉絲名）路過，幸好一抽到就馬上訂房訂機票了，現在看已經狂漲」，但也有人哀號，「我就是25、26日都要去東京巨蛋看aespa，機票酒店都還未訂，看到這個我現在才找房子」。

▲2026年日本黃金週日期從4/29至5/6。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

