黃長興專訪｜中年跨界不設限 初嘗男團滋味跳足四個鐘

離開TVB兩年的黃長興，坦言工作機會更加多，亦很珍惜每個機會，務求做到最好。

47歲前「香港先生」黃長興，近年離開深耕多年的TVB後，不僅憑藉 ViuTV 劇集《翻盤下半場》成功突破固有形象，更跨界加入「好犀利男團」，以中年型男姿態闖出另一片天。

近日流行中年男團，談及加入「好犀利男團」的機遇，黃長興坦言是離開 TVB 後的意外收穫；對他而言，這不只是一份工作，更是人到中年突破自我的嘗試。「我們五個（其餘成員為梁烈唯、高鈞賢、黃嘉樂及沈震軒）都是中年男士，我這個年紀還能參與這類舞台，已經很榮幸，算是一次『翻盤』的機會。」

「港男」出身的黃長興，已屆47歲，但狀態甚佳，型男魅力四射。

全力投入勤練舞步

雖然黃長興早年參加《舞動奇跡》時接觸過拉丁舞，但此次男團主打現代舞，風格差異頗大，他依舊全力投入。「明天還要去內地參加訓練課程，哪怕不是專業舞者，也要讓觀眾看到我們的努力。我們只用兩天就練了九支舞，一場直播要跳三、四個小時，體能不好根本撐不住，所以平日都會抽時間練歌練舞保持狀態。」

除了加入男團，黃長興在戲劇方面也收穫頗豐。劇集《翻盤下半場》讓一批年輕觀眾注意到他。「以前在TVB多演富二代、渣男，觀眾容易把角色代入我本人，但其實我性格比較害羞斯文。」此劇讓他擺脫了固有標籤。「網上有評論說『祥興表現不錯，進步很大』，這種認同對我而言很有意義，也讓不看TVB的觀眾認識了我。」另一方面，新的工作氛圍讓他更自在。「ViuTV拍戲是實景，團隊裡都是同齡舊同事，默契十足，拍戲期間還經常一起吃火鍋。」

昔日黃長興拍劇常被貼上「渣男」、「富二代」的標籤，憑ViuTV 劇集《翻盤下半場》洗底。

藉親子活動與子女行善

說起即將帶子女參加的聯合國兒童基金會（UNICEF）慈善跑2025/26「WondeRun童您跑」，黃長興的說話裡滿是期待。「我向來喜歡親子活動，例如在家一起做薄餅和漢堡，參加親子跑更能一起動起來，特別有意思。」他指今年活動主題是「Everyone Can Be a HERO」，不管年紀及背景如何，只要願意為慈善出分力就是英雄，他還特意叮囑身邊有孩子的朋友參加。「而且今年活動關注『聯合國可持續發展目標4』（SDG 4），推動免費基礎教育，這件事關乎很多孩子的未來。能帶着自己的孩子參與其中，讓他們親身感受幫人的意義，比講多少道理都有用。」「WondeRun童您跑」於11月7日截止報名，適合一家大小邊玩邊行善。

如今在事業與家庭之間忙碌，黃長興從不覺得疲憊，反而更珍惜眼前的狀態。「以前在TVB可能會被困在固定的框裡，現在能嘗試組男團、拍不同類型的劇集，還能經常陪孩子，甚至帶他們做慈善，每一件事都有不同的樂趣。」對他來說，中年不是停步的理由，而是多了份對人生的沉澱，可以循着自己的節奏，在喜歡的領域裡慢慢走及認真做。

「童您跑」實踐「兒童幫助兒童」

黃長興將參與的「HERO RUN—童您跑」是聯合國兒童基金會香港委員會（UNICEF HK）的年度慈善活動。今年活動以「Everyone Can Be a HERO」為主題，鼓勵大人與小朋友一同透過運動支持全球兒童接受優質教育的權利。「童您跑」將於12月14日舉行，除了遊戲、學習和運動元素，今年全新的「童夢藝坊」，讓小朋友化身「小檔主」，從中學習責任與關懷，實踐「兒童幫助兒童」的精神。活動截止報名日期為11月7日。