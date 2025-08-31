黎姿姑媽黎宣離世享年93歲 出身電影世家十幾歲攻大銀幕

黎宣於8月28日離世，享年93歲。

黎姿姑媽黎宣奉獻演藝圈足足63年，她於於2010年退休後甚少公開露面，但不時被人拍到她跟老公高宏外出，對上一次公開露面，已經是2023年演藝人協會春茗。前藝人杜兆津（杜少津）日前在抖音貼上與黎宣聚會的相片並說：「願師母黎宣一路走好！」其後黎宣女兒向傳媒證實：「我母親已於8月28日零晨3時21分與世長辭，享年93歲！」

黎宣在2023年獲演藝人協會獲頒發「傑出演藝大獎」，但年事已高的黎宣未有出席，由余安安將獎項送到府上並合照留念。久未露面的黎宣雖然坐在輪椅上，但在鏡頭前眼仔睩睩，十分精靈，更表示對得獎感到開心。

黎宣爸爸是香港電影之父黎民偉，他是香港首間電影廠「民新」創辦人，媽媽林楚楚是中國著名演員，尖沙咀星光大道開幕時頭兩粒星就是二人。家族成員不少從事演藝事業，包括其堂姐、粵語片演員黎灼灼，以及現時已淡出娛樂圈的黎姿（現名馬黎珈而），是黎宣的姪女。

黎宣(前中)的父親是「香港電影之父」黎民偉。（後右二）

黎宣早在1949年上的電影《大涼山恩仇記》中有份參演，該片的主角為鮑方和戴衍萬等，其後又拍過國語片《海外尋夫》。至1970年代，黎宣加入麗的電視（亞視前身），參演《大地恩情》、《大俠霍元甲》、《陳真》及《家春秋》等不少經典劇集。

及後黎宣轉會至無綫，參演多套劇集，包括最為人熟悉的《大時代》、《鹿鼎記》、《流金歲月》及長篇劇《真情》等，黎宣亦在多套劇集中客串演出，多演慈母或婆婆的閒角，雖然戲份未必很多，但她的出現必定令觀眾留下印象。而拍電影出身的黎宣在簽約無綫的同時，也有接拍電影，她參演過的有《開心鬼》、《法外情》、《癲佬正傳》、《人在紐約》及《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》等。2010年拍完無綫最後一部劇集《Only You只有您》後淡出娛樂圈。

黎宣與丈夫高宏同是北京表演藝術研究所的同學，高宏是黎宣的初戀男友，結婚後育有三個女，一同加入了廣東的「華南話劇團」做舞台劇，做了28年。及後兩口子返港定居開展電視生涯，那時候黎宣拍劇，老公就於TVB藝員訓練班做主任教藝員。高宏曾表示自己是87年第13期至89年第15期的藝員訓練班主任，郭富城、鄭伊健、邵仲衡、謝天華、林家棟和麥長青等都是其學生。

黎宣與高宏於1951年結婚，高宣是她的初戀情人，婚後二人育有三女。

