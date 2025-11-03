低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
黎姿驚喜現身TVB與張柏芝激罕同框 網民大讚女神光環絲毫不減
黎姿（現名馬黎珈而）係許多人心中嘅經典女神，曾以清新脫俗嘅形象和精湛演技，詮釋無數膾炙人口嘅角色，包括《倚天屠龍記》趙敏、《古惑仔》細細粒，更憑《金枝慾孽》侯佳玉瑩勇奪視后。然而，黎姿弟弟黎嬰2007年不幸遇上嚴重車禍致頭部重創及半身癱瘓，為照顧弟弟，黎姿於翌年宣布退出娛樂圈，2009年與富商馬廷強結婚，遠離鎂光燈嘅追逐，將更多時間放於家庭和轉型至商人，專注打理所引入嘅護膚品牌及Facial療程中心。日前，黎姿意外現身TVB電視城，到底所為何事？
今次黎姿嘅現身，原來係為咗探張柏芝班。張柏芝最近受邀參與內地熱門綜藝節目《一路繁花2》錄製，當日就係TVB錄影，喺片場化身古裝美女，重現黎姿當年主演《倚天屠龍記》經典角色趙敏。儘管多年未踏足TVB，加上黎姿當日造型非常低調，身穿白色上衣、黑色外套搭配牛仔褲及白色帽子，戴上口罩，但氣質依舊出眾，更向鏡頭表示：「很久沒有來這裏了。」隨後，黎姿手捧一束鮮花，走向張柏芝，將呢份心意親手送上；張柏芝一看到老友，眼睛瞬間發亮，興奮地擁抱過去，臉上滿是驚喜與感動，毫不掩飾地表達感謝：「她和劉嘉玲一樣永遠都會提供很多好吃的禮物，已經認識20多年，我和她的爸爸媽媽都很熟，她還是我的女神！」
探班結束後，黎姿亦喺社交平台上分享當日照片，寫道：「期待我親愛的@cecilia_pakchi_cheung 在《一路繁花2》的演出！趙敏因你而更奪目。永遠支持妳💓」照片中，兩位女神緊緊相擁，笑容燦爛，唔少網民對黎姿、張柏芝同框場面讚不絕口，大讚佢哋女神光環絲毫不減。
