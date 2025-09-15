53歲黎姿手臂線條緊緻度根本是少女！皮膚與身材保養力超班，美貌比當年的「小昭」更有魅力

說到香港女神級人物，黎姿、李嘉欣一定榜上有名。儘管她們已經年過50但容貌還是美到不行，那緊緻細白的肌膚，叫年輕人都要羨慕呢！日前，這兩位女神同框聚餐，合照亦見到二人容光煥發，保養力超班。細看黎姿的IG，她的美貌還是動人，而且亦見她有運動操練的痕跡，也許這也是她的凍齡保養之道！

53歲，在10月1日將踏入54歲的黎姿，因為「笑眼」，以及甜美的「酒窩」，到現在還是很多人心目中的女神。在黎姿的IG上也常看到她會分享日常，其緊緻的不只是肌膚，還是手臂線條也很firm。做運動、健身不只是為了減肥，也因為肌肉的建立而可以讓一個人的身形體態變得更有線條，也是幫助看起來更年輕的秘訣。黎姿也有分享她會到健身房做訓練的日常，更說「將健身興趣變為日常」，來維持健康而且「不老體質」。

不少女明星的保養重點，都是防曬不可少，出外時不但會戴帽子和用防紫外線的傘子，當然也會塗上足夠的防曬乳。黎姿在防曬方面想必是極緻的，她指即使是天陰的日子，家中也會有光線透入，另外燈光或電子屏幕也會發出紫外線。以上的細節也有機會令皮膚底層累積黑色素，假以時日，黑色素就會從底層帶到肌膚表面形成色斑。於是她儘管是在家工作，也習慣了塗上防曬乳。

黎姿的皮膚仍然緊緻透亮，飲食當然是重要的一環。她的飲食以清淡為主，因為相信早餐是最重要的一餐，故此會花最多心力去安排。她的早餐餐單包括太陽蛋、藍莓、草莓、麵包、番茄和一杯咖啡。如果早餐吃得豐盛，午餐就會控制進食量，才不會吸取太多卡路里。另外，黎姿每天會喝八杯或八杯以上的水，但為了避免隔日水腫，在入睡前3個小時會堅持不喝水：「我覺得保養是一種習慣，當這種習慣成為一個女人內在的驅動力，自然會堅持！」

