黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

於處境劇《真情》飾演「阿家」的甘草演員黎宣上月28日離世，終年93歲。其家人今日（23日）假九龍殯儀館為其設靈並舉行追思會。原定明日出殯及舉行火化禮，但因應颱風樺加沙襲港關係，火化禮改於今早進行，下午改為舉行追思會，其丈夫高宏、長女高鈿、二女高鈴及幼女高鋒亦有現身，神情哀傷。

黎宣丈夫高宏及三名女兒

追思會以基督教儀式進行，靈堂布置簡約，中央放有黎宣面帶笑容遺照，上方寫有「主懷安息」橫匾，前方有丈夫高宏及三名女兒的花牌。多名圈中藝人包括其侄女黎姿、林文龍夫婦、古天樂、林家棟及張栢芝等亦有致送花牌悼念。

黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念

黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念