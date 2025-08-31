小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
黎宣逝世享年93歲 黎姿姑媽 香港電影之父黎民偉女兒《真情》演阿家深入民心
曾於《真情》演阿家（阮文娟）一角而深受觀眾歡迎嘅甘草演員黎宣驚傳逝世，傳媒向黎宣女兒查詢後證實黎宣於周四（28日）凌晨辭世，暫未知黎宣離世原因。
黎宣本名黎萱，父親黎民偉被稱為「香港電影之父」，早於1913年就拍攝香港首批本土電影《羞子試妻》，黎宣母親就係黎民偉平妻林楚楚。黎宣早年加入電影圈，70年代轉投電視行業，至1990年加入TVB開始為人認識。經典之作有《大時代》中演劉松仁家傭、鄭少秋母親何賤，以及《真情》中飾演好姨（薛家燕）、善姨（李司棋）媽媽嘅阿家。2010年黎宣拍完《Only You 只有您》就淡出幕前，近年甚少露面，前年演藝人協會向黎宣頒發「傑出演藝大獎」，見到宣姨仍相當精靈。
由娛圈轉戰商界多年嘅黎姿（馬黎珈而）係黎宣嘅姪女，黎宣更被安排頒獎俾黎姿，但Gigi多年來甚少向外界談及家人親戚背景。
