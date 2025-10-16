黎振燁離巢TVB後當保安常被認出兼集郵 未有放棄演藝夢參演《抗戰》：嚟緊都有其他工作接洽中

2016年香港先生冠軍黎振燁自2020年離巢TVB後便很少出現於幕前，現時當保安的他經常被發現於大型活動上維持秩序，偶爾亦會被集郵。黎振燁接受《Yahoo娛樂圈》訪問，透露做保安的感覺及分享其近況。

《抗戰》

曾與朱智賢合作《食腦喪B》

轉行做保安

近日有網民到啟德體育園觀看足球賽事，並遇見當值的黎振燁，大讚他有禮貌及笑容滿面。黎振燁說：「啟德體育園開辦到𠵱家舉辦咗咁多世界級嘅演唱會同體育比賽，每次都有好多觀眾入場，始終我係藝人，觀眾認得我嘅時候都會同我打吓招呼，傾兩句甚至影吓相。大家都好友善。同埋能幫到件事我都覺得開心。」

《抗戰》

從演員轉當保安，黎振燁坦言：「開頭要啲時間適應，始終我本來都唔係一個好識交際溝通嘅人，但我覺得一係唔做，一係就唔好保留咁做好佢。同埋你都知道𠵱家香港影視界提供到嘅演出工作都唔多，等演出機會嘅時候都要生活。其實我都只不過係演繹好保安呢個角色，同埋多謝入場觀眾都不時同我打氣同鼓勵，等我可以『演』好佢。」

黎振燁曾參演《愛．回家之開心速遞》

一心想追演員夢的黎振燁近日被發現有新作推出，現時為自由身的他有份參演由香港電台及政府新聞處聯合製作的抗戰勝利80周年微短劇《抗戰》。他對此表示：「剛剛參與咗香港電台嘅抗戰80週年微劇，好榮幸，因為係好有意義嘅作品。嚟緊都有其他工作接洽中，有待公佈。」至於現時的家庭生活，他簡單分享：「家庭美滿，孩子健康，生活愉快！」