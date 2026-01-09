「黎明死線」與「怪奇物語」時隔六年再次聯名！「黎明死線: 怪奇物語 第2章」將於1月27日發行！

聯名章節「黎明死線: 怪奇物語 第2章」將於 2026年1月27日(二) 發行，Steam平台的測試版將於 2026年1月7日(三) 上線。

2026年1月7日(三) 起，Steam平台將啟動公開測試版本（PTB）。

2019年推出的怪奇物語的首次聯名企劃「黎明死線: 怪奇物語 第2章」，成為當時最受矚目的聯名企劃之一。

時隔約六年「怪奇物語」即將重返「黎明死線」的世界！

威可那將以新殺手Vecna登場！

本章節中，「怪奇物語」系列的終極反派威可那將以全新殺人魔身份登場。

扭曲周遭世界，從另一面世界將各種事物具現化於霧中，作為武器加以操縱。

維克納消失於地面後，詭異的藤蔓便會襲向措手不及的倖存者，隨即再度現身，對所有途經此道的倖存者施加詛咒並將其逼入絕境。

Vecna的特殊能力

地圖上散落著古老的鐘錶

亨利扭曲周遭世界，喚出暗面世界的藤蔓作為攻擊手段。凡是被這藤蔓擊中的倖存者，皆會遭受詛咒加身。

操縱暗面世界的他擁有驚人的機動能力，能在高速移動後自地面突現，創造出廣大的攻擊範圍。身處該範圍內的倖存者，在接觸到反面世界的威脅後將附加更多詛咒，使其對抗他的力量時變得更加脆弱。

當他的詛咒在倖存者身上累積時，世界將扭曲變形，古老時鐘便會顯現。在此期間，倖存者們不斷追問古老時鐘的存在意義，而威可那則能釋放最危險的力量，以微幅速度為代價，直接對敵人造成傷害。

兩位深諳威可那奧秘的角色以生存者身份加入戰局





最了解威可那的「11號」「達斯汀·韓德森」全新參戰，將與史蒂夫、南希一同以各自不同的技能、特性及戰鬥方式，在霧之森林中迎戰。

最新章節發布後，玩家將能在霧之領域中，只使用「怪奇物語」角色組成生存者團隊，共同對抗威可那。





此外，本次更新還新增了上次聯名章節登場的「強納森·拜爾斯」傳奇造型，以及達斯汀專屬傳奇造型「艾迪·曼森」，以及南希專屬傳奇造型「蘿蘋·巴克利」，據稱這些設計將大幅拓展戰鬥的可能性。

收錄原始台詞的這些服裝搭配，可在遊戲內商店解鎖。

本次聯名活動的詳細內容請參閱黎明死線官方網站。

「黎明死線」深創意總監 Dave Richard 留言

至今仍記得當「怪奇物語」首次登陸「黎明死線」時，我深切感受到這是一個重要的里程碑。

這個系列再次回到霧之森林，並帶來更進一步的進化，對我們而言確實是件特別的事。

本次第二波聯名企劃不僅是對作品的致敬，更進一步深化了懷舊、神秘與恐怖題材愛好者兩個世界的連結。

雖然該劇集本身已經完結，但我們很高興這些角色能夠在「黎明死線」中繼續他們的冒險。