黎明深圳開騷妻女激罕撐場 7歲囡囡長髮現身似足媽咪 網民：難怪他心情那麼好

58歲黎明深圳開演唱會妻女激罕撐場 7歲囡囡暴風式成長高到近媽媽肩膊

現年58歲、身為「四大天王」之一的黎明（Leon）日前在深圳舉行演唱會，有歌迷發現「天王嫂」阿Wing(陳泳儀)帶着7歲囡囡「明福女」現身支持，偷偷拍片放上網留言問：「鐵粉們證實一下，這兩個人是不是黎明的女兒和老婆？」

阿Wing警覺性頗，似發現有人偷拍而望向鏡頭。（小紅書圖片）

網上影片可見，「明福女」展現暴風式成長，7歲已長高到接近媽媽肩膊，因戴着口罩看不到樣貌，但見她留着一頭長直髮，身穿短袖上衣及短裙，拿着幾支熒光棒，相信曾為台上獻唱的爸爸打氣。據悉阿Wing在演唱會尾聲時發現被偷拍，更一度望向鏡頭，其後帶着女兒匆匆離場。

阿wing發現被人偷拍後，在演唱會近尾聲時，帶着女兒提早離場。（小紅書影片截圖）

網民看到影片及照片後，都確認那是阿Wing，有人更指因為有妻女到場支持，「難怪他（黎明）那天晚上心情那麼好」。

7歲的「明福女」暴風式成長，已長到近媽媽肩膊，拿着多支熒光棒，相信曾為台上獻唱的爸爸打氣。（小紅書影片截圖）

黎明於2017年跟年輕19歲的女助手Wing傳出戀情，至2018年3月，黎明在社交平台發帖公開承認將為人父，並且確認阿Wing的地位，發言表示：「兩個經歷過離婚的人，有機會走在一起已是一種緣份，有了的小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生中另一階段。我作為父親必須保護好我自己的家人，更不願意讓家人隨便曝光，相信作為家長也會有同感。對於我們的將來，就交給時間去證明一切。2018年3月19日! Leon」

Leon至今只公開過女兒初生時的BB照片。（微博截圖）

除了女兒初生時的照片，黎明至今沒有讓女兒其他正面照曝光，前年黎明在紅館開演唱會時，妻女亦曾低調入場，而今年3月他跟阿Wing一同出席女兒學校運動會，在場看着女兒時露出慈父笑容，看來一家三口十分幸福。

Leon與阿Wing今年3月一同出席女兒的校內活動。（小紅書圖片）