黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分

12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」

HONG KONG - APRIL 09: Actor and singer Leon Lai Ming attends the 36th Hong Kong Film Awards ceremony at Hong Kong Cultural Centre on April 9, 2017 in Hong Kong, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)
HONG KONG - APRIL 09: Actor and singer Leon Lai Ming attends the 36th Hong Kong Film Awards ceremony at Hong Kong Cultural Centre on April 9, 2017 in Hong Kong, China. (Photo by Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images)

結了就婚，注了就冊，喝了就酒。黎明

這句可能是在一眾愛情金句中最博大精深的一句，「婚」和「分」同音、「冊」和「拆」同音，「酒」即是「走」之意。他在早期被問及對婚姻的看法時，有如此見解，也許多少都有點悲觀，覺得婚姻走到盡頭，也離敵曲終人散的結局。他曾引用自己的金句再延伸：「核心的外圍是愛情，而核心的內圍就是變了親情。」親情比愛情的層次更高，但裡面的溫度很高，不是人人耐熱，會有磨擦，於是更應好好體諒，且行且珍惜。

Leon Lai sings at the HKSAR 20th Anniversary Variety Show at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre in Wan Chai. 30JUN17 SCMP / Dickson lee
Leon Lai sings at the HKSAR 20th Anniversary Variety Show at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre in Wan Chai. 30JUN17 SCMP / Dickson lee

戀愛就好像打機，每個人都會過關，明白遊戲怎玩，但到你爆機時，你已經魂歸天國。黎明

愛戀易學難精，女朋友一個接一個、約會一場接一場，戀愛的細節、步驟、關鍵，在練習一次又一次後，其實也掌握得七七八八。明白愛情，但到了迷茫時又好像突然不太明白了。儘管黎明有過很多緋聞女友，但想必多多少少都是上心的，自以爲將要打爆機，但怎知道又迎來一關要過。也許到了生命盡頭，還是未能修畢整個課程。關關難過，在離婚六年後，他和助手Wing迎來了女兒，「父親」這一關，他打得低調，把點滴都自己藏起來。

Leon Lai Ming sings in RTHK's 21st Top 10 Chinese Gold Songs Award Presentation Concert at HK Coliseum. 29 January 1999 (Photo by EDWARD WONG/South China Morning Post via Getty Images)
Leon Lai Ming sings in RTHK's 21st Top 10 Chinese Gold Songs Award Presentation Concert at HK Coliseum. 29 January 1999 (Photo by EDWARD WONG/South China Morning Post via Getty Images)

我們的將來，就交給時間去證明。黎明

也許在有女兒之前，黎明也沒想過會成為父親，也有了保護妻兒的意識。於是在2018年公布消息時，他的語氣也像是變得更有擔當：「有了小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生另一階段。我作為父親，必須保護好自己的家人。」今年年初，黎明被拍到參與女兒學校的校運會，在看台上為7歲的女兒打氣，露出慈父的笑容。很多人都說：「從來沒看過黎明有這樣笑過。」

HONG KONG, CHINA - JULY 10: Singer Leon Lai Ming performs on the stage during Leon Lai Talk &amp; Sing 2021 Concert at Hong Kong Coliseum on July 10, 2021 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)
HONG KONG, CHINA - JULY 10: Singer Leon Lai Ming performs on the stage during Leon Lai Talk & Sing 2021 Concert at Hong Kong Coliseum on July 10, 2021 in Hong Kong, China. (Photo by VCG/VCG via Getty Images)

