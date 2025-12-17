宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
黎明59歲生日｜由對婚姻遲疑到再次相信愛情，回顧金句王的愛情語錄：拍拖就如同撞鬼，都很講緣分
12月11日迎來59歲生日的黎明，由九十年代初出道，當時高大、帥氣又冷酷的外表，就讓他瞬間成為萬人迷。在步入婚姻之前，幾乎他的緋聞女友都是香港小姐和模特兒級數的漂亮佳人。1993年黎明拍攝《原振俠》後和李嘉欣交往；在1997年，他被拍到和大美人金喜善約會；1998年拍攝《玻璃之城》後，就有傳他和舒淇開始戀愛。在和樂基兒的四年婚姻結束後，被問及對感情的想法，他拋下經典的一句：「拍拖就如同撞鬼，都很講緣分！」
結了就婚，注了就冊，喝了就酒。黎明
這句可能是在一眾愛情金句中最博大精深的一句，「婚」和「分」同音、「冊」和「拆」同音，「酒」即是「走」之意。他在早期被問及對婚姻的看法時，有如此見解，也許多少都有點悲觀，覺得婚姻走到盡頭，也離敵曲終人散的結局。他曾引用自己的金句再延伸：「核心的外圍是愛情，而核心的內圍就是變了親情。」親情比愛情的層次更高，但裡面的溫度很高，不是人人耐熱，會有磨擦，於是更應好好體諒，且行且珍惜。
戀愛就好像打機，每個人都會過關，明白遊戲怎玩，但到你爆機時，你已經魂歸天國。黎明
愛戀易學難精，女朋友一個接一個、約會一場接一場，戀愛的細節、步驟、關鍵，在練習一次又一次後，其實也掌握得七七八八。明白愛情，但到了迷茫時又好像突然不太明白了。儘管黎明有過很多緋聞女友，但想必多多少少都是上心的，自以爲將要打爆機，但怎知道又迎來一關要過。也許到了生命盡頭，還是未能修畢整個課程。關關難過，在離婚六年後，他和助手Wing迎來了女兒，「父親」這一關，他打得低調，把點滴都自己藏起來。
我們的將來，就交給時間去證明。黎明
也許在有女兒之前，黎明也沒想過會成為父親，也有了保護妻兒的意識。於是在2018年公布消息時，他的語氣也像是變得更有擔當：「有了小生命更將令我成為父親，並帶我進入人生另一階段。我作為父親，必須保護好自己的家人。」今年年初，黎明被拍到參與女兒學校的校運會，在看台上為7歲的女兒打氣，露出慈父的笑容。很多人都說：「從來沒看過黎明有這樣笑過。」
