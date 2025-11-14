黎明演唱會2026丨3月紅館開8場 即睇搶飛攻略、票價、座位表

應屆港姐季軍袁文靜（Jane）於上海成長，擁有碩士學歷，於港姐決賽中表演廣東話Rap成功吸引全場目光，被大讚可愛，當選後隨即獲得唔少演出機會。日前，袁文靜以「在TVB做女藝人到底有多辛苦｜待機10am-3am」為題，於馬路邊拍片訴苦，自爆自己一直忙到凌晨三點，即使遇上生理期，仍堅持企足八小時拍攝，但腳太痛忍唔住喊到眼腫。雖然過程艱辛，但袁文靜表示唔會就此低頭。反而視此為磨練演藝之路嘅必經階段。近日，袁文靜嘅努力最終獲得回報，被安排與視帝譚俊彥及視后龔嘉欣同台亮相，地位明顯上升，成為TVB力捧嘅新面孔。

Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前