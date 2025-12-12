黎智英串謀勾結外國勢力案 下周一上午裁決(高詩敏報道)

【Now新聞台】壹傳媒創辦人黎智英串謀勾結外國勢力案，下周一上午宣布裁決。

司法機構網站顯示，裁決在周一上午10時進行，估計需要一小時。

黎智英與《蘋果日報》3間相關公司，被控串謀發布煽動刊物及串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全兩罪。黎智英再單獨面對一項勾結外國勢力罪。

控罪指，黎智英以傳媒為平台，與《蘋果日報》的高層串謀發布161篇煽動刊物，呼籲群眾上街請求外國制裁等。

審訊期間，5名從犯證人，包括前壹傳媒行政總裁張劍虹、《蘋果日報》副社長陳沛敏、主筆楊清奇、李宇軒及陳梓華，皆有上庭作供，他們供稱黎智英有干預《蘋果》的編採工作，國安法實施後仍有積極爭取外國制裁等。

黎智英在案件表證成立後選擇自辯，承認自己認識台灣及美國一些前官員及政客，但否認自己是美台中間人，亦否認透過外國代理人鼓吹制裁；同時交代創立《蘋果日報》的過程，聲稱自己不干預編採工作。

案件由法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理，前年12月開審，今年8月完成結案陳詞，審訊期橫跨一年半。

同案其餘8名被告，包括前《蘋果日報》高層、李宇軒及陳梓華早前均已認罪，待黎智英案審結後判刑。

