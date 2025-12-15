黎智英串謀勾結外國勢力等 3 罪罪成｜習近平批評官員「數字注水」｜MC張天賦否認欠賭債數百萬傳聞｜12 月 15 日・Yahoo 晚報

晚安！今日係 12 月 15 日（星期一）。受東北季候風影響，今晚部分時間多雲；聽日大致天晴、日間乾燥，市區最低氣溫約 18 度、新界再低幾度，最高約 23 度，紫外線指數約 5（中等）。展望隨後一兩日大致天晴，但本週後期會漸轉多雲兼有幾陣雨。

【今日重點新聞】

【Yahoo 新聞】壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》 3 間相關公司，被控「串謀勾結外國勢力」等罪，案件經歷 156 天審訊後，法庭今日裁定黎兩項「串謀勾結外國勢力」及一項「串謀發布煽動刊物」罪成。黎剛度過 78 歲生日，身形略消瘦但精神不俗，上庭時向家人揮手微笑，聞判後表現平靜。裁決早上 10 時於西九龍法院宣讀，司法機構安排正庭及 7 個延伸庭，合共設 507 個公眾席及 116 個記者席。法官杜麗冰宣判前提到裁決理由共 855 頁，並形容黎證供前後不一；判辭亦指黎有意識利用《蘋果日報》及個人影響力削弱中央及特區政府權威。案件求情將於明年 1 月 12 日進行，為期 4 天。

【Yahoo 新聞】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因獄中表現良好於上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日刊出專訪，趙表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗價值觀，並就案件對憲制秩序造成衝擊向國家、香港及市民致歉。他又稱早在扣押初期已想協助控方擔任從犯證人，形容「有責任說出真相」，惟亦承認獲釋後擔心被人報復。趙提到未能見患癌父親最後一面，未來最重要為家人而活，並表示日後若未能百分百確保合法合規，便不會再以「擦邊球」或「偷雞」方式處理，同時稱不會移民。

【Yahoo 新聞】大埔宏福苑上月五級火警中殉職的消防員何偉豪，消防處公布將於 12 月 19 日（星期五）在九龍紅磡世界殯儀館舉行最高榮譽喪禮。當日上午 9 時至 9 時 30 分，市民可到殯儀館附近的公眾悼念區致意；上午 10 時的官方儀式不對公眾開放，供政府官員、社會賢達及消防處屬員參與，消防處處長楊恩健亦會出席。儀式後靈車約於上午 10 時 30 分離開，車隊其後預計上午 11 時到達宏福苑外進行路祭，再於上午 11 時 30 分抵達沙田消防局致最後敬禮，最終前往和合石墳場「浩園」安葬。何偉豪生於 1987 年， 2016 年加入消防處，消防處表示已追授其消防隊目榮譽職銜。

【今日重點財經新聞】

【彭博】《人民日報》報道，國家主席習近平在中央經濟工作會議上抨擊「數字注水」，並誓言糾正形象工程、政績工程，要求「所有規劃都要實事求是」，追求實實在在、沒有水分的成長，推動高質量、可持續發展。他警告對脫離實際、急躁冒進、層層加碼、亂鋪攤子的做法要嚴肅問責，並點名提及開發區「大而不當」、展會論壇活動無序發展、虛假開工及「開票經濟」等現象。報道亦指出，地方債務攀升限制政府透過支出刺激經濟的能力之際，中央更關注投資效益，並強調要防止無效投資，避免「建成即荒廢、投資即流產」。

【Yahoo 財經】報道指中國網絡界名人、多益網絡董事長徐波，近日被爆在美國透過代孕擁有逾 300 名子女，引起外界關注。據《南華早報》引述其前伴侶湯敬說法，徐波於 2012 至 2018 年間向她轉帳合共逾 8 億元人民幣（約 8.8 億港元），用以照顧一個龐大家族；其後多益網絡發聲明回應，指網上部分內容不實，但公司過往曾稱徐波透過美國代孕所生子女「只有一百多名」，否認「 300 人」之說。另據《華爾街日報》披露，洛杉磯家庭法院法官於 2023 年審理代孕親權申請時，發現同一名中國富豪多次為未出生嬰兒提出申請，經查後確認為徐波；法官最終拒絕其親權申請。報道亦提到，美國代孕產業鏈成熟，單次代孕費用約 20 萬美元（約 156 萬港元）。

【BossMind】報道指比特幣今日回落至約 8.9 萬美元水平（約 69.4 萬港元），再次失守 9 萬美元關口（約 70.2 萬港元）。資產管理公司 Vanguard（先鋒集團）高層 John Ameriks 形容比特幣為「數碼版 Labubu」，指其更像投機性收藏品，並表示目前缺乏足夠證據證明比特幣具持久且實質的經濟價值；儘管先鋒允許客戶交易現貨比特幣 ETF，但暫無意推出自家加密貨幣 ETF，也不會向客戶提供加密資產投資建議。報道同時引述 CoinMarketCap「恐懼與貪婪指數」近一周維持「恐懼」水平，反映市場風險偏好下降；另一方面，「女股神」Cathie Wood 則認為比特幣代表新資產類別與全球貨幣體系的曙光，並主張其在機構配置中具優先地位。

【今日重點娛樂新聞】

【Yahoo 娛樂圈】MC 張天賦近日再被網上流傳在澳門豪賭，輸錢之餘更欠下數百萬元賭債。MC 前晚現身 HOY TV《歲月如歌》音樂會時親自回應，否認相關傳聞，並指年尾常有各種資訊流出，呼籲大家小心分析，「切勿盡信」，又提醒「騙徒手法層出不窮」。被問到會否發聲明澄清，MC 表示流言太多，毋須每樣都回應；至於是否有人刻意抹黑，他不作評論，只稱會把注意力放在支持自己的人身上。

【Yahoo 娛樂圈】謝霆鋒與張柏芝的長子謝振軒（Lucas）近日在深圳被網民於餐廳偶遇並拍下照片，上載至小紅書後引起熱議。報道指 Lucas 戴耳機、一邊用餐一邊玩手機，近照曝光後獲不少網民留言大讚外表出眾，指其輪廓、五官帶有父母影子，並形容「越大越帥氣」。報道亦回顧，兩名兒子今年 4 月曾到場支持謝霆鋒啟德演唱會，Lucas 亦曾被拍到與父親滑雪及玩賽車度假。

【Yahoo 娛樂圈】報道指《叱咤樂壇流行榜頒獎禮》作為年度音樂盛事，近年 MIRROR 屢成大贏家，但 MIRROR 已親證今年將缺席《叱咤》，並會於澳門舉行「MIRROR First Day 2026」演唱會。就外界揣測缺席原因，陳志雲日前回應否認與 MakerVille 行政總裁金廣誠不和，同時提到「有傳聞話，其中一兩位趕到過嚟」，但亦承認自己不確定成員會否到場。相關說法引來部分網民不滿，認為既然未確實就不應公開提及，並質疑有「口術」成分，事件在網上持續引發討論。