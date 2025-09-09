黎智英之子：我父親若死獄中 會成為更強大象徵

（法新社華盛頓8日電） 香港媒體大亨黎智英之子黎崇恩今天表示，被關押超過4年且健康狀況不佳的黎智英若在獄中去世，只會成為更強大的象徵。

黎崇恩來訪華盛頓會見美國官員與國會議員，呼籲國際對中國及香港親北京當局施加更大壓力，以釋放其父親。

黎崇恩今天接受法新社專訪時表示：「我這麼說很殘忍，但如果我父親死在獄中，他實際上會成為更強大的自由象徵、為了信仰殉道的象徵。」

他說，釋放其父其實也符合北京利益。

「正如你所看到的，許多異議人士獲釋後，就會失去很多所謂的權力。」

黎智英2020年底被捕，至今仍遭關押，他所面臨的指控最高可判處15年至終身監禁。