黎智英判刑︱政府各部門網上發文支持判刑 消防處：尊重判決將全力維護國安 警隊：黎智英「罪行滔天」｜Yahoo

法庭判處黎智英監禁 20 年，各政府官員及部門陸續在網上發文，表態支持法庭判刑。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，法庭判囚 20 年。繼去年 12 月黎智英被裁定罪成後各政府官員及部門網上發文表態，昨日（9日）起各部門陸續發文支持法庭判刑。消防處表示尊重並支持判決，提及 2019 年「黑暴」的激進示威者堵路、縱火和投擲汽油彈等，稱深信法治是香港繁榮與穩定的重要基石。警方發文形容黎智英「罪行滔天」，法庭的定罪和判刑「有理有節，彰顯了法治及公義」。

海關：守護國家南大門

其他紀律部隊相繼在社交媒體發文，海關歡迎法庭判刑，認為對反中亂港分子發出明確警示，特區政府絕不姑息任何危害國家安全的行為和活動，對不法行為和活動，定必依法嚴懲。海關稱會一如既往堅定維護國家安全，防範危害國安的物品非法進出，全力守護國家南大門，維護香港的繁榮穩定。

法庭 2 月 9 日就黎智英案判刑，庭外有大量警力維持秩序。(Photo by Peter PARKS / AFP via Getty Images)

入境處表示，法院依法對黎智英作出20年監禁的判決，清楚顯示其所犯罪行非常嚴重，必須予以嚴懲。入境處批評黎智英以《蘋果日報》為掩護，假借新聞報道之名，行危害國家安全、破壞香港繁榮穩定之實。入境處稱將繼續依法履職，堅決防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為。

懲教署：嚴防獄中反中亂港活動

懲教署表示會一如既往貫徹「懲教並重」方針，依法羈管所有在囚人士，繼續無畏無懼、堅定不移捍衛法治。署方稱會多管齊下，嚴防及打擊獄中任何反中亂港的違法行為及活動，全力維護國家安全和社會穩定。

現年 78 歲的黎智英被判囚 20 年，外界有聲音憂慮他將在獄中度過餘生。（資料圖片 / REUTERS/Tyrone Siu）

教育局局長蔡若蓮表示，黎智英通過《蘋果日報》公然煽動仇恨、美化暴力，損害國家和香港特區利益，證據確鑿。她指經歷過 2019 年「黑暴」，深切體會到動亂破壞社會安寧，危害國家安全，凸顯國家安全教育的重要性，強調須確保年輕一代建立自覺維護國安的意識，充份理解「國安才能家安」的道理。教育局會強化愛國主義及價值觀教育，建立教師專業團隊，支援學校推動國安教育。

房屋局：集中精力謀發展

房屋局局長何永賢表示，是次判刑是法治的彰顯，「各人罪有應得」，清晰宣告任何挑戰國家安全的行為，都會受到嚴懲。她又說，隨着《香港國安法》的實施、黎智英人等被捕、及《維護國家安全條例》獲得通過，香港維護國家安全的屏障越築越牢，今屆特區政府上任後，也能乘着由亂到治、由治及興的勢頭，集中精力謀發展，當中房屋建設工作也迅速展開。

醫衞局：黎智英羈押環境安全穩妥

醫務衞生局表示，法庭判刑是「公正的裁決，也是法治的勝利」，稱任何企圖危害國家安全的人都難逃法網。局方又回應外界對黎智英接受治療的關注，稱黎智英的羈押環境安全穩妥，懲教署一直提供合適及適時的醫療支援，批評審訊期間，外部勢力仍試圖以政治力量干預司法，誣衊特區政府。當局又稱，會提高生物安全治理能力，築牢生物安全屏障，保障人民生命健康。