黎智英判刑︱政府各部門網上發文支持判刑 消防處：尊重判決將全力維護國安 警隊：黎智英「罪行滔天」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，法庭判囚 20 年。繼去年 12 月黎智英被裁定罪成後各政府官員及部門網上發文表態，昨日（9日）起各部門陸續發文支持法庭判刑。消防處表示尊重並支持判決，提及 2019 年「黑暴」的激進示威者堵路、縱火和投擲汽油彈等，稱深信法治是香港繁榮與穩定的重要基石。警方發文形容黎智英「罪行滔天」，法庭的定罪和判刑「有理有節，彰顯了法治及公義」。
海關：守護國家南大門
其他紀律部隊相繼在社交媒體發文，海關歡迎法庭判刑，認為對反中亂港分子發出明確警示，特區政府絕不姑息任何危害國家安全的行為和活動，對不法行為和活動，定必依法嚴懲。海關稱會一如既往堅定維護國家安全，防範危害國安的物品非法進出，全力守護國家南大門，維護香港的繁榮穩定。
入境處表示，法院依法對黎智英作出20年監禁的判決，清楚顯示其所犯罪行非常嚴重，必須予以嚴懲。入境處批評黎智英以《蘋果日報》為掩護，假借新聞報道之名，行危害國家安全、破壞香港繁榮穩定之實。入境處稱將繼續依法履職，堅決防範、制止和懲治一切危害國家安全的行為。
懲教署：嚴防獄中反中亂港活動
懲教署表示會一如既往貫徹「懲教並重」方針，依法羈管所有在囚人士，繼續無畏無懼、堅定不移捍衛法治。署方稱會多管齊下，嚴防及打擊獄中任何反中亂港的違法行為及活動，全力維護國家安全和社會穩定。
教育局局長蔡若蓮表示，黎智英通過《蘋果日報》公然煽動仇恨、美化暴力，損害國家和香港特區利益，證據確鑿。她指經歷過 2019 年「黑暴」，深切體會到動亂破壞社會安寧，危害國家安全，凸顯國家安全教育的重要性，強調須確保年輕一代建立自覺維護國安的意識，充份理解「國安才能家安」的道理。教育局會強化愛國主義及價值觀教育，建立教師專業團隊，支援學校推動國安教育。
房屋局：集中精力謀發展
房屋局局長何永賢表示，是次判刑是法治的彰顯，「各人罪有應得」，清晰宣告任何挑戰國家安全的行為，都會受到嚴懲。她又說，隨着《香港國安法》的實施、黎智英人等被捕、及《維護國家安全條例》獲得通過，香港維護國家安全的屏障越築越牢，今屆特區政府上任後，也能乘着由亂到治、由治及興的勢頭，集中精力謀發展，當中房屋建設工作也迅速展開。
醫衞局：黎智英羈押環境安全穩妥
醫務衞生局表示，法庭判刑是「公正的裁決，也是法治的勝利」，稱任何企圖危害國家安全的人都難逃法網。局方又回應外界對黎智英接受治療的關注，稱黎智英的羈押環境安全穩妥，懲教署一直提供合適及適時的醫療支援，批評審訊期間，外部勢力仍試圖以政治力量干預司法，誣衊特區政府。當局又稱，會提高生物安全治理能力，築牢生物安全屏障，保障人民生命健康。
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
黎智英案判刑︱前《蘋果》員工盼見出獄前「最後一面」 旁聽市民痛哭：根本係冤獄︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】由拘捕至判刑橫跨逾 5 年，壹傳媒創辦人黎智英今（8日）被重判 20 年，多名旁聽市民聞判後情激動落淚。趙婆婆庭外激動痛哭，「佢（黎智英）咁嘅年紀，出唔出得返嚟？我估出唔返喇。我真係好傷心，根本就係冤獄」。她透露自己年過七旬，為入正庭聽審於法院外通宵排隊四晚，原本預算黎智英會被判 10 年，豈料最終刑期為 20 年。另有旁聽人士散庭後在法院外高聲說「根本一日都唔應該坐」。
黎智英案判刑｜黎智英被判囚 20 年 其中 3 名被告被判 10 年監禁 陳梓華刑期最短囚 6 年 3 月｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英還押至今逾五年，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」
黎智英案判刑｜英國外相指判囚 20 年無異終身監禁 歐盟促無條件釋放｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及 串謀發布煽動刊物罪三罪成，今日（9日）被法庭判囚 20 年。英國外相顧綺慧發聲明指，對 78 歲的黎智英判監 20 年，無異於判處終身監禁，對其健康狀況深感憂慮，並再次促請香港當局基於人道理由釋放他，結束這種可怕的折磨。歐盟強烈譴責法庭重判黎智英監禁 20 年，再次呼籲立即無條件釋放黎。澳洲政府對黎智英判刑表達深切關注，形容本案對香港言論自由造成寒蟬效應。
黎智英案判刑｜黎智英囚 20 年 黎崇恩批威脅性命 黎采憂父死在獄中成烈士｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物三項罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。黎智英兒子黎崇恩表示，對所有相信真相、自由和公義的人來說，今日是黑暗的一天。他形容 20 年監禁是嚴苛判刑，對他們一家是沉重打擊，更是威脅父親性命。黎智英女兒黎采表示，判刑殘忍令人心碎，過去 5 年目睹父親健康情況急劇轉差，憂慮他會在獄中離世，成為烈士。
英外相：呼籲特區政府以人道主義考慮 釋放黎智英
壹傳媒創辦人黎智英被控違反港區國安法，被法庭判處監禁20年；同案8名被告判囚6年3個月至10年不等。英國外相顧綺慧發聲明指，英國公民黎智英案件的審訊帶有政治動機，刑期對現年78歲的黎智英而言無異於終身監禁，英方深切關注黎智英的健康狀况，呼籲特區政府以人道主義考慮，釋放黎智英，讓他與家人團聚。 聲明又指，首相施紀賢早前訪華與國家主席習近平會晤時，曾直接提及黎智英案案，深切表達急關注，經過今日判刑，英方會迅速向中方跟進，並促請中方信守《中英聯合聲明》。 (WL)
