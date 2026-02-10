黎智英判刑︱江旻憓批案件「惡劣」：任何危害國安行為將受法律嚴懲 今後聚焦經濟民生｜Yahoo

旅遊界議員江旻憓回應黎智英案判刑，她稱法庭向社會傳遞了明確信息，任何危害國家安全的行為都將受到法律的嚴懲。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。政府各部門在判刑後陸續表態支持，政界及立法會議員亦在網上發文。新晉立法會議員江旻憓亦就此發聲，稱法庭向社會傳遞了明確信息，任何危害國家安全，危害市民福祉和社會穩定發展的行為都將受到法律的嚴懲。

江：案件危害國安原則底線

曾修讀法律的旅遊界議員江旻憓昨晚（9日）在 Facebook 發文，回應黎智英案判刑。她說，案件的惡劣在於試圖削弱社會對「一國兩制」的信心，衝擊以法治為基石的香港社會秩序，激化社會矛盾，對國家安全原則和底線造成嚴重的危害。她指出，香港的繁榮穩定離不開法治的堅實保障，「今後讓我們做好自己的工作、聚焦經濟發展、改善民生」。

何敬康斥黎「惡貫滿盈」

新民黨選委界議員何敬康表示，黎智英被重判監禁 20 年，反映了法庭確認其罪行的嚴重性，「堪稱罪大惡極，惡貫滿盈」。他稱完全支持法庭的判決，任何人和外國機構必須尊重中國和香港特區的主權，尊重香港的司法，不應就黎智英案再三指手劃腳，妄加謬論。

民建聯支持法庭判刑，「是維護國家安全的正義之舉」，稱法院的審訊和量刑判決「完全基於事實和法律，無懼外部壓力」，黎智英「罪有應得」。

工聯會陳穎欣認為，法院依法嚴懲黎智英，是對香港法治的有力捍衛。她形容案件審理嚴謹、公正透明，判刑彰顯正義。她又指國家安全是香港繁榮穩定的根基，法治是香港最重要的核心價值，社會必須堅定支持司法機關依法履職，共同守護國家安全，確保「一國兩制」行穩致遠。