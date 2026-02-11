狗隻入食肆｜謝展寰：考慮限每人兩狗
黎智英判刑｜《衛報》：記協主席稱無法自由回應 陳朗昇：5 協會無回應「很不正常」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（9 日）被高等法院判處 20 年監禁，多個海外關注新聞自由和人權組織，包括「無國界記者」、「人權觀察」等都譴責判刑，要求釋放黎智英。不過英國《衛報》報道，多個跟本港新聞行業相關的組織，包括香港記者協會都未對黎智英判刑發表聲明，報道並引述記協主席鄭嘉如指，「我無法自由表達對《蘋果》案判刑的看法。（I’m not free to speak my mind on the Apple Daily sentencing.）」報道引述海外的新聞自由組織代表表示，業界的冷漠反應表明《香港國安法》和當局的騷擾已經扼殺了批評聲音。
《Yahoo 新聞》已經就有關情況再向鄭嘉如查詢，正待回覆。
記協去年底「極度遺憾」罪成裁決 港府翌日強烈譴責
在去年 12 月 15 日，即黎智英被高院裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成當日，記協曾經發表聲明，指對於黎智英罪成表示「極度遺憾」；又指《基本法》第二十七條保障新聞自由，「案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。」而在翌日，港府就發文「強烈譴責」記協及「反華外國媒體」，無視法庭嚴格依照法律和證據，將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，「刻意為罪犯黎智英洗白」。
外國記者會：不予置評
香港外國記者會（FCC）就向《衛報》表示，對於黎智英被判刑一事不予置評（no comment）。FCC 在中環下亞厘畢道 2 號的會址租約，原定在今年 1 月 1 日屆滿。去年 12 月 31 日，民政及青年事務局表示收到 FCC 續租要求，經仔細考慮後，提出以市值租金向其批出為期 3 年固定期的新租約，1 月 2 日起生效。FCC 會址所在地為政府物業，2022 年底政府批准續租予 FCC，但租期由 7 年縮減至 3 年，並加入國家安全條款。
FCC 近年鮮有發聲明
另外，《Hong Kong Free Press》日前發表報道，指 FCC 在《香港國安法》生效之後，就著本港新聞自由發表聲明的次數呈下降趨勢，由 2019 年的 15 篇，降至近 5 年只有或少於每年 5 篇。《經濟學人》編輯 Mike Bird 就 HKFP 的報道在 X 發言，表示回想起來非常慶幸自己從未加入 FCC；「過去 5 年裡，這個組織為了換取廉價酒吧的利益，屢屢自取其辱。」FCC 暫未回應 Mike Bird 發言。
陳朗昇疑當局操控輿論
至於其餘的新聞業界協會，包括獲北京支持的香港新聞工作者聯會；香港新聞行政人員協會，以及香港攝影記者協會，也未就黎智英的判刑發表聲明。記協前主席陳朗昇向《衛報》表示，5 個協會對黎智英的案件都沒有回應，「無論他們對判決結果是支持還是遺憾，這都很不正常（abnormal）。」陳朗昇認為，當局是操控輿論（manipulation by the authority），目的是將判決與新聞自由問題「脫鉤（disconnect）」。報道同時提及，本地多間媒體包括《南華早報》、《香港 01》以及具中央背景的《大公報》都發文，對於黎智英的判刑予以肯定。
無國界記者：香港媒體及記者面臨前所未有壓力
無國界記者亞太辦事處倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）指出，香港的媒體機構和記者面臨前所未有的壓力，面臨遭監視、威脅、人肉搜索和網絡暴力的威脅，而外國記者也愈見頻繁地被拒入境，認為「香港已不再為批評的聲音提供空間。」保護記者委員會（CPJ）亞太計劃主管馬麗怡（Beh Lih Yi）就指，外界必須清醒認識到，正正是當局營造壓制性的恐懼氛圍，「香港曾經充滿活力的新聞自由已不復存在。」
一國兩制香港國安白皮書：國安法損害新聞自由說法「不攻自破」
另外，國務院新聞辦昨日發表了《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，其中一個章節就提及，「香港維護國家安全的實踐，為香港市民依法享有各項權利自由提供了更好保障」，又指「只要遵守香港特別行政區的法律，都可以在香港自由地生活、工作、學習。」白皮書又引述，經香港特區政府新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構有 200 多間，「進入香港的境外新聞媒體有增無減。所謂『香港國安法損害人權和新聞言論自由』『以言入罪』『有了國安法就沒有『一國兩制』』等謠言，在事實面前不攻自破。」
