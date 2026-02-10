黎智英判刑｜前《蘋果》記者宗教媒體撰文 形容黎「現代殉道者的典範」：真理勝過自己的性命｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。天主教媒體「每日羅盤報」(Daily Compass)周一（9 日）發布一篇由前《蘋果日報》記者撰寫的文章，形容黎智英是宣信者（Confessor），是現代白色殉道者（white martyrdom）的典範，「在這個時代，有些人不是靠死亡留下重量，而是靠長久地、不變地活著。對黎智英來說，真理具有最高的價值，甚至勝過自己的性命，這樣的生命本身已構成一種見證。」

替他工作如每日「坐上瘋狂列車」

文中談到在員工眼中，黎智英出名「炒人不留情」，一聲令下，可以整個部門消失不見，或連人帶錢投資到台灣，替他工作每日如「坐上不知目的地的瘋狂列車」，以記者或做新聞的原則，有些做法似乎會車毁人亡，卻不時在焦頭爛額之間，一次又一次將列車駛往前所未見的風景。

該員工形容，曾懷疑黎智英「這種偏執而又充滿缺憾」的人怎可能是天主教徒，質疑信仰於他只是「另一個高球會籍、名人俱樂部通行證」，但是後來證明，「在這場漫長的審訊中，他的每句說話都在證明我完全錯了」。

被囚禁歲月 黎智英是沉默又響亮的見證

該員工指，如果在《蘋果日報》時代，黎智英的信仰表達方式是激情澎湃，這幾年被關起來的日子，黎智英則是沉默又響亮的見證。 在監獄中，黎智英受病患所困，單獨被困不見日光的囚室，仍然拒絕屈服，在這樣的狀態下，可用一個古老而克制的教會用語形容，即宣信者（confessor）。

宣信者不是指壯烈死亡，而是描述一件極其簡單、卻極其困難的事，在壓力之下，仍然沒有收回自己對信仰的承認。若以教會自身的語言來說，他不是因信仰而被處死的人，而是在逼迫中仍然宣認信仰的人，「他大可以及早離場，承認所謂錯誤，但他沒有選擇那條路」。

宣信者是極權「拔不走的刺」

對於有人疑問，如果黎在獄中死去，是否算殉道？文中提到白色殉道(White Martyrdom)的教會靈修概念，描述的不是瞬間的犧牲，而是長久、非戲劇性的奉獻。「對黎智英而言，犧牲不是一刻完成的，它存在於每一個重複的清晨，自由被延宕、意見被消音、身體逐漸衰老」，而結局仍未確定，「這是一種無聲、對真理的至高見證，雖然不涉及肉體的死亡，卻涉及心靈的全然奉獻」。

對極權體制而言，宣信者沒有煽動、沒有武裝，只是存在，且不肯屈服，原來人在長期壓力下，仍然可以不否認自己，對任何要求「內心臣服」的政權而言，「這不是威脅，卻是一條拔不走的刺」。

該記者指，把黎智英稱為宣信者、白色殉道見證者， 並不是將他塑造成宗教英雄，也不是把政治轉化為神學，而是一種節制而謙遜的命名，它只是說，「在這個時代，有些人不是靠死亡留下重量，而是靠長久地、不變地活著。對黎智英來說，真理具有最高的價值，甚至勝過自己的性命，這樣的生命本身已構成一種見證。」

78 歲的黎智英昨被法庭判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。對於黎會否在獄中度過餘生，警方國安處總警司李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。

