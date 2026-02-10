黎智英判刑｜彭定康批英政府未促成黎獲釋：道義和外交雙重失敗｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。一直為黎智英案發聲的香港末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能向中國施加足夠壓力，促使他獲釋，「這既是道義上的失敗，也是外交上的失敗」。他強調事情不會就此告一段落，相信其兒女和世界各地支持者會繼續為爭取釋放黎奔走倡議。

香港監察：英國須緊急採取行動促放人

香港監察發聲明譴責判刑，共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）促英國必須緊急採取行動，要求中國以黎智英健康狀況惡化為由放人，並容許身為英國公民的他攜同太太離開香港，與其他家人團聚。

香港監察贊助人、末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能確保英國公民獲釋，免受外國迫害，並聲援爭取放人的持續行動。彭定康指，雖然黎智英的兒子黎崇恩、律師團隊和全球人權組織不斷努力，黎智英恐怕仍將在監獄度過餘生。英國政府未能向中國施加足夠壓力促使他獲釋，是道義、外交上的雙重失敗。

彭定康強調，「事情不會就此告終」，他指黎的兒女黎崇恩、黎采和全球支持者會繼續用盡一切可能方法，爭取黎智英獲釋。

