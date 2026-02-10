黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英判刑｜彭定康批英政府未促成黎獲釋：道義和外交雙重失敗｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。一直為黎智英案發聲的香港末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能向中國施加足夠壓力，促使他獲釋，「這既是道義上的失敗，也是外交上的失敗」。他強調事情不會就此告一段落，相信其兒女和世界各地支持者會繼續為爭取釋放黎奔走倡議。
香港監察：英國須緊急採取行動促放人
香港監察發聲明譴責判刑，共同創辦人羅傑斯（Benedict Rogers）促英國必須緊急採取行動，要求中國以黎智英健康狀況惡化為由放人，並容許身為英國公民的他攜同太太離開香港，與其他家人團聚。
香港監察贊助人、末代港督彭定康（Chris Patten）批評英國政府未能確保英國公民獲釋，免受外國迫害，並聲援爭取放人的持續行動。彭定康指，雖然黎智英的兒子黎崇恩、律師團隊和全球人權組織不斷努力，黎智英恐怕仍將在監獄度過餘生。英國政府未能向中國施加足夠壓力促使他獲釋，是道義、外交上的雙重失敗。
彭定康強調，「事情不會就此告終」，他指黎的兒女黎崇恩、黎采和全球支持者會繼續用盡一切可能方法，爭取黎智英獲釋。
壹傳媒創辦人黎智英昨日（9 日）遭高等法院重判 20 年監禁，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在社交平台發文，表示針對黎智英的判決是不公正（unjust）且令人痛心（tragic），敦促當局給予黎智英人道假釋（humanitarian parole）。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦發文表示，黎智英被判監是一場鬧劇（travesty），也是中共摧毀香港自由的另一個悲慘篇章，揚言自由世界必須始終與香港勇敢的民主捍衛者站在一起。
壹傳媒創辦人，78 歲的黎智英因為 2 項「串謀勾結外國勢力」及 1 項「串謀發布煽動刊物罪」，今（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年，為《香港國安法》2020 年生效以來判處的最高刑罰。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。《Yahoo 新聞》持續跟進報道，以下為最新文章列表。
黎智英判刑︱政府各部門網上發文支持判刑 消防處：尊重判決將全力維護國安 警隊：黎智英「罪行滔天」｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物 3 項罪成，法庭判囚 20 年。如同去年 12 月黎智英被裁定罪成後，昨日（9日）起各政府官員及部門陸續在網上發文，表態支持法庭判刑。消防處表示尊重並支持判決，提及 2019 年「黑暴」的激進示威者堵路、縱火和投擲汽油彈等，稱深信法治是香港繁榮與穩定的重要基石，將全力協助維護國家安全及社會穩定。警方發文形容黎智英「罪行滔天」，法庭的定罪和判刑「有理有節，彰顯了法治及公義」。
國務院發布《一國兩制下香港維護國家安全的實踐》白皮書 稱維護國安「只有進行時，沒有完成時」｜Yahoo
「黎智英案」判刑後翌日，《新華社》今早（2 月 10 日）報道，國務院新聞辦公室發布《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書。白皮書強調，進入新時代，以習近平為核心的黨中央，全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，強調維護國家主權、安全、發展利益是「一國兩制」方針的最高原則。面對香港局勢動蕩變化，中央政府堅持總體國家安全觀，除依照憲法和基本法有效實施對特別行政區的全面管治權，亦制定實施香港特區維護國家安全法，落實「愛國者治港」原則，支持香港特區切實履行維護國家安全的憲制責任，香港進入從由亂到治走向由治及興的新階段。
愛潑斯坦案︱安德魯疑洩官方機密 英王查理斯首表態「深切關注」 將助警方調查｜Yahoo
黎智英案判刑｜黎妻李韻琴聞判後流淚 與陳日君離開法院 鍾沛權：我真係無嘢講，辛苦晒｜Yahoo
黎智英今早（8 日）近 8 時半由最高級別囚車「鐵甲威龍」及反恐特勤隊押送到西九龍裁判法院。各被告於開審前陸續步入被告欄，表面見神情平靜。黎智英第一時間跟妻子李韻琴打招呼，黎太亦指向身旁的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機示意。黎隨後掃視旁聽席，逐一向旁聽人士點頭。至於國安法指定法官杜麗冰讀出判刑後，李韻琴隨即戴上墨鏡並且流淚，兒子黎耀恩從旁安慰。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
