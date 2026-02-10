黎智英判刑｜特朗普擬 4 月訪華晤習近平 黎崇恩：對父能否獲釋非常關鍵｜Yahoo

黎智英兒子黎崇恩認為，特朗普訪華非常關鍵，關乎到美國會否向中國施壓，要求釋放父親。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，被判監 20 年。美國總統特朗普計劃 4 月訪華，與國家主席習近平會面。黎智英兒子黎崇恩表示，父親的健康狀況很差，性命垂危。他認為特朗普訪華非常關鍵，關乎到美國會否向中國施壓，要求釋放黎智英。他又呼籲各國領袖持續向北京施壓。

黎崇恩：希望父親能捱到那一刻

黎崇恩表示，特朗普過去多次表示關心案件，故認為他 4 月訪華至關重要，並坦言希望父親能夠捱到那一刻，因其身體狀況已惡化，形容他性命垂危。他呼籲各國領袖訪華或與習近平會面時，提及黎智英案，他衷心希望國際壓力能夠起作用。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在社交平台發文，表示針對黎智英的判決是不公正（unjust）且令人痛心（tragic），敦促當局給予黎智英人道假釋（humanitarian parole）。

