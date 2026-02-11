黎智英判刑｜白宮：特朗普重視黎案 公開私下都關注 期待 4 月訪華｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（9 日）被高等法院判監 20 年，為《香港國安法》2020 年生效以來法庭判處最高刑罰。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在例行記者會表示，事件對於總統特朗普而言是重要，並指他期待 4 月訪問中國。

特朗普公開及私下都關注黎智英

萊維特在記者會上，被右翼媒體《The Daily Wire》記者問及，特朗普春季訪問北京時​​，有否計劃為判監廿年的黎智英說項。萊維特就回應指，她曾經多次聽到特朗普總統公開和私下都表達過對此事的關注，又提到自己有幸參加去年 10 月底在韓國舉行的「特習會」，特朗普本人當時都有提到此事。「這對他來說很重要，他期待著四月份訪問中國。」（It is important to him, and he looks forward to visiting China in April.）

中國官方未確認特朗普 4 月訪華

上周，特朗普透露跟國家主席習近平通電話，表示他會在 4 月訪華，特朗普又說跟習近平有很好的通話。至於中國官方至今都未確認特朗普會在 4 月訪華的消息。

曾言「留給習近平決定」

上個月，特朗普出席電台節目《Hugh Hewitt Show》，表示已經跟國家主席習近平談過黎智英的事，他目前未有收到任何回覆，又指「我就留給他決定（and I left it with him）。」特朗普並指，他已經在去年 10 月底跟習近平在南韓釜山會面時談及過黎智英的情況。

黎崇恩：特朗普訪華非常關鍵

在外一直為父親爭取獲釋的黎崇恩表示，特朗普訪華非常關鍵，並坦言希望父親能夠捱到那一刻，因其身體狀況已惡化，形容他性命垂危。他呼籲各國領袖訪華或與習近平會面時，都提及黎智英案，他衷心希望國際壓力能夠起作用。

魯比奧敦促港府假釋黎智英

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）就在判決後發文，表示針對黎智英的判決是不公正（unjust）且令人痛心（tragic）；判決向世界表明，北京為了打壓香港基本自由的倡導者，不惜採取極端手段，公然踐踏其在 1984 年《中英聯合聲明》中所作的國際承諾。經歷了長達 2 年審判和 5 年多的監禁，黎及其家人已飽受折磨，美國敦促香港當局給予黎智英人道主義假釋（humanitarian parole）。

【相關報道】

黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇｜Yahoo