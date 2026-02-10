黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英案判刑｜聯合國、加拿大促放人 賴清德：「一國兩制」名存實亡 外交部：無權說三道四｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。聯合國呼籲立刻撤銷判決並釋放黎智英，加拿大亦促當局基於人道主義放人。台灣領導人賴清德今（10 日）表示，判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，「停止假借司法之名、行政治迫害之實」。
賴清德：民主自由絕非理所當然
賴清德在 FB 發文指，台灣與黎智英及所有守護自由的人們站在一起，黎智英被重判 20 年監禁的判決，再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，司法淪為剝奪人身自由、壓制言論與新聞自由、否定人民問責權利的工具。
賴清德指，黎智英長年為自由與民主發聲，卻因此承受超過五年的羈押與長達兩年的審訊，清楚顯示中國當局背棄《中英聯合聲明》，企圖形塑寒蟬效應，並對國際社會所支持的普世價值，造成嚴重威脅。他表示，香港的經驗提醒台灣民主自由絕非理所當然，呼籲北京當局立即釋放黎智英，亦呼籲國際社會持續警惕極權擴張對普世人權的衝擊。
聯合國：違反國際人權義務
聯合國人權事務高級專員 Volker Türk 周一（9 日）發表聲明指，黎智英的判刑結果突顯香港國安法內容模糊且條款過於寬泛，導致其被解讀和執行時違反香港應承擔的國際人權義務，「這項判決應立刻撤銷，因為它與國際法不符。」
加拿大外長Anita Anand同日亦發表聲明，譴責中國當局對黎智英的判刑，對判決結果感到失望，呼籲出於人道主義考慮應立即釋放黎智英。
針對國際社會對黎智英案判刑發表的聲明，在北京，中國外交部今（10 日）重申，香港事務純屬中國內政，任何外國無權說三道四。外交部發言人林劍指，個別國家和機構藉香港特區的司法案件惡意抹黑香港，詆毀香港法治，干涉中國內政，中方對此堅決反對，已向有關國家和機構提出嚴正交涉。
相關報道：
