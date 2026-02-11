黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
黎智英判刑｜鄭嘉如：無法自由發表個人意見 記協想法無變 陳朗昇指本港 5 新聞組織無回應「很不正常」｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英周一（9 日）被高等法院判處 20 年監禁，多個海外關注新聞自由和人權組織，包括「無國界記者」、「人權觀察」等都譴責判刑，要求釋放黎智英。不過英國《衛報》報道，多個跟本港新聞行業相關的組織，包括香港記者協會都未對黎智英判刑發表聲明，報道並引述記協主席鄭嘉如指，「我無法自由表達對《蘋果》案判刑的看法。（I’m not free to speak my mind on the Apple Daily sentencing.）」報道引述海外的新聞自由組織代表表示，業界的冷漠反應表明《香港國安法》和當局的騷擾已經扼殺了批評聲音。
鄭嘉如回應《Yahoo 新聞》查詢表示，相關言論並非記協立場，她指，「近日著實無法自由就此發表個人意見」。記協以往已曾多次就《蘋果日報》案發表立場聲明，記協對此想法無變，目前有很多支援記者和小型媒體的工作，仍然在鎂光燈外進行中。
她補充指，「無奈的是，我們要做往日不需要做的權衡和抉擇，才讓我們得以繼續日益困難的工會工作，接住仍然需要記協這個避風港的記者」。
記協去年底「極度遺憾」罪成裁決 港府翌日強烈譴責
在去年 12 月 15 日，即黎智英被高院裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發布煽動刊物」罪成當日，記協曾經發表聲明，指對於黎智英罪成表示「極度遺憾」；又指《基本法》第二十七條保障新聞自由，「案件中卻有人因為從事新聞工作而身陷囹圄，對新聞界早已造成不可逆轉的傷害。」而在翌日，港府就發文「強烈譴責」記協及「反華外國媒體」，無視法庭嚴格依照法律和證據，將黎智英等被告定罪的判決，企圖誤導公眾，「刻意為罪犯黎智英洗白」。
外國記者會：不予置評
香港外國記者會（FCC）就向《衛報》表示，對於黎智英被判刑一事不予置評（no comment）。FCC 在中環下亞厘畢道 2 號的會址租約，原定在今年 1 月 1 日屆滿。去年 12 月 31 日，民政及青年事務局表示收到 FCC 續租要求，經仔細考慮後，提出以市值租金向其批出為期 3 年固定期的新租約，1 月 2 日起生效。FCC 會址所在地為政府物業，2022 年底政府批准續租予 FCC，但租期由 7 年縮減至 3 年，並加入國家安全條款。
FCC 近年鮮有發聲明
另外，《Hong Kong Free Press》日前發表報道，指 FCC 在《香港國安法》生效之後，就著本港新聞自由發表聲明的次數呈下降趨勢，由 2019 年的 15 篇，降至近 5 年只有或少於每年 5 篇。《經濟學人》編輯 Mike Bird 就 HKFP 的報道在 X 發言，表示回想起來非常慶幸自己從未加入 FCC；「過去 5 年裡，這個組織為了換取廉價酒吧的利益，屢屢自取其辱。」FCC 暫未回應 Mike Bird 發言。
陳朗昇疑當局操控輿論
至於其餘的新聞業界協會，包括獲北京支持的香港新聞工作者聯會；香港新聞行政人員協會，以及香港攝影記者協會，也未就黎智英的判刑發表聲明。記協前主席陳朗昇向《衛報》表示，5 個協會對黎智英的案件都沒有回應，「無論他們對判決結果是支持還是遺憾，這都很不正常（abnormal）。」陳朗昇認為，當局是操控輿論（manipulation by the authority），目的是將判決與新聞自由問題「脫鉤（disconnect）」。報道同時提及，本地多間媒體包括《南華早報》、《香港 01》以及具中央背景的《大公報》都發文，對於黎智英的判刑予以肯定。
無國界記者：香港媒體及記者面臨前所未有壓力
無國界記者亞太辦事處倡議經理白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）指出，香港的媒體機構和記者面臨前所未有的壓力，面臨遭監視、威脅、人肉搜索和網絡暴力的威脅，而外國記者也愈見頻繁地被拒入境，認為「香港已不再為批評的聲音提供空間。」保護記者委員會（CPJ）亞太計劃主管馬麗怡（Beh Lih Yi）就指，外界必須清醒認識到，正正是當局營造壓制性的恐懼氛圍，「香港曾經充滿活力的新聞自由已不復存在。」
一國兩制香港國安白皮書：國安法損害新聞自由說法「不攻自破」
另外，國務院新聞辦昨日發表了《「一國兩制」下香港維護國家安全的實踐》白皮書，其中一個章節就提及，「香港維護國家安全的實踐，為香港市民依法享有各項權利自由提供了更好保障」，又指「只要遵守香港特別行政區的法律，都可以在香港自由地生活、工作、學習。」白皮書又引述，經香港特區政府新聞發布系統註冊的本地、內地和海外傳媒機構有 200 多間，「進入香港的境外新聞媒體有增無減。所謂『香港國安法損害人權和新聞言論自由』『以言入罪』『有了國安法就沒有『一國兩制』』等謠言，在事實面前不攻自破。」
黎智英判刑｜白宮：特朗普重視黎案 公開私下都關注 期待 4 月訪華｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英周一（9 日）被高等法院判監 20 年，為《香港國安法》2020 年生效以來法庭判處最高刑罰。美國白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）在例行記者會表示，事件對於總統特朗普而言是重要，並指他期待 4 月訪問中國。
周一鳴：黎智英罪行非常嚴重 對心懷不軌者執法不手軟 國安拒披露宏福苑火災時拘捕總數｜Yahoo
警方今日下午（11日）舉行記者會，簡報去年香港治安情況。就壹傳媒創辦人黎智英被法庭裁定罪成及判刑，警務處處長周一鳴回應說，這反映出勾結外國勢力危害國家安全是非常嚴重罪行，強調警方對心懷不軌危害國安的人，會依法採取管用措施，執法到底，不會手軟。
23條｜郭鳳儀父親被控企圖處理潛逃者財產 官裁定罪名成立
遭警方國安處通緝的「香港民主委員會」執行總監郭鳳儀，其 68 歲父親郭賢生被指企圖處理女兒的保單，被起訴「23 條」下企圖處理潛逃者財產罪，周三（11 日）在西九龍裁判法院被裁定罪名成立，是首宗被通緝海外港人家屬被控違「23 條」並罪成的案件。
政府公開招聘兩部門首長 食環署長、新聞處長起薪點近28.8萬元 須具「政治觸覺」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府今（11 日）刊登職位空缺，當中包括兩個首長級職位，以月薪287,990元至296,535元公開招聘食物環境衞生署署長、政府新聞處處長，入職條件包括具「政治觸覺」，及可處理政治敏感議題。
黎智英案判刑｜美國務卿魯比奧：判刑不公正促予人道假釋 佩洛西：踐踏新聞自由與法治｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英昨日（9 日）遭高等法院重判 20 年監禁，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在社交平台發文，表示針對黎智英的判決是不公正（unjust）且令人痛心（tragic）。至於美國國務院（Department of State）的聲明就指，判決向世界表明，北京為了打壓香港基本自由的倡導者，不惜採取極端手段，公然踐踏其在 1984 年《中英聯合聲明》中所作的國際承諾；經歷了長達 2 年審判和 5 年多的監禁，黎及其家人已飽受折磨，美國敦促香港當局給予黎智英人道主義假釋（humanitarian parole）。前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）亦發文表示，黎智英被判監是一場鬧劇（travesty），也是中共摧毀香港自由的另一個悲慘篇章，揚言自由世界必須始終與香港勇敢的民主捍衛者站在一起。
致命車禍｜北大嶼山公路綠的撞工程車 男乘客拋出車外送院後不治｜Yahoo
東涌發生致命交通意外。今早（11 日）9 時 46 分左右，一輛新界的士沿北大嶼山公路往機場方向行駛，在近東薈城位置撞向快線一輛「箭咀」工程車車尾，的士車頭嚴重損毀，據報 1 名男乘客懷疑未有佩戴安全帶，的士失事當刻被拋出車外，他隨後被送往醫院，搶救後不治。
黎智英案判刑︱大律師公會：有信心香港法院一如既往政治中立地運作 律師會：對司法制度抱毋庸置疑的信任︱Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英因「串謀勾結外國勢力」及 「串謀發布煽動刊物罪」等罪成，周一（2 月 9 日）被高等法院判監 20 年。大律師公會發表聲明，稱國家安全的法例是香港刑事法中重要的一部份，並指不論是在裁決或量刑方面，有信心香港法院會一如既往獨立地、政治中立地、不受外來任何影響或干預地運作。公會不評論個別案件。律師會亦發表聲明，稱黎智英案判刑引起廣泛關注，該會遂純粹從法律層面回應相關關注。該會呼籲各界充分了解及細閱裁決理由書和判刑理由書，並重申其對香港司法制度、司法機構的獨立性，以及法官的誠信與專業，抱有毋庸置疑的信任和信心。
宏福苑五級火｜宏志閣結構完好難強行收樓 《明報》引述政府消息：私樓價收購不符善用公帑｜Yahoo
宏福苑五級火事發逾兩個月，災民的長遠住宿方案繼續成為焦點。行政長官李家超昨（10日）指，有相當高的比例業主表示會考慮接受政府向他們收購業權，也有業主表示要考慮實質的收購價。《明報》專欄「聞風筆動」引述消息稱，宏志閣沒有受大火波及，政府對於是否一併收購宏志閣，至今未有定案。內文指，宏志閣結構完好，沒有安全問題，即使只有小部分居民拒絕遷出，政府都沒有法律理據強行收樓；如果由巿建局出手，以同區 7 年私人樓齡的價格收購，政府內部認為並不合乎善用公帑原則。
黎智英判刑｜聯合國、加拿大促放人 賴清德：「一國兩制」名存實亡 外交部：無權說三道四｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。聯合國呼籲立刻撤銷判決並釋放黎智英，加拿大亦促當局基於人道主義放人。台灣領導人賴清德今（10 日）表示，判決再次證明北京所宣稱的「一國兩制」早已名存實亡，呼籲北京當局立即釋放黎智英，「停止假借司法之名、行政治迫害之實」。
黎智英判刑｜前《蘋果》記者宗教媒體撰文 形容黎「現代殉道者的典範」：真理勝過自己的性命｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英因串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪，昨（9 日）被判監 20 年。天主教媒體「每日羅盤報」(Daily Compass)周一（9 日）發布一篇由前《蘋果日報》記者撰寫的文章，形容黎智英是宣信者（Confessor），是現代白色殉道者（white martyrdom）的典範，「在這個時代，有些人不是靠死亡留下重量，而是靠長久地、不變地活著。對黎智英來說，真理具有最高的價值，甚至勝過自己的性命，這樣的生命本身已構成一種見證。」
最低工資加1元 資方：增僱主壓力或削減人手 勞方：滯後市場水平 ︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】行政長官會同行政會議昨日接納最低工資委員會的建議，將法定最低工資水平由現行每小時 42.1 元調升至 43.1 元。中小型企業聯合會主席郭志華表示，升幅影響不大，但連同早前《僱傭條例》調整的「468」政策，料仍會為低薪密集型工種僱主帶來壓力，不排除會有僱主因成本增加而削減人手，期望最低工資不會太頻密上調。 勞顧會勞方代表譚金蓮指，因以往「兩年一檢」以及疫情期間最低工資的凍結，現時最低工資仍未趕上市場時薪，建議最低工資計算方程式去除更多上限，令更多基層工友受惠。
