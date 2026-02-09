黎智英國安案判刑 法庭開放近500公眾席

【Now新聞台】今日焦點回顧：巴士安全帶｜2018年大埔車禍獨立委員會專家：企位市區巴士不宜強制戴安全帶運輸及物流局廢除強制巴士乘客佩戴安全帶的條文，將全面檢討及展開公眾諮詢。曾任2018年大埔車禍獨立檢討委員會的專家接受本台訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。聲稱年初一金鐘站放炸彈 31歲男子被捕一名31歲男子涉聲稱會在年初一於金鐘港鐵站放炸彈，被警方以炸彈嚇詐及管有仿製火器罪拘捕。農曆新年長假將至 羅淑佩對市道感樂觀 並會加派人手維持各景點秩序農曆新年將至，入境處預計內地9日長假期會有約143萬內地客訪港。文化體育及旅遊局局長羅淑佩指，對人流及市道感到樂觀，並會加派人手維持各景點秩序及環境衞生問題。農曆新年將至 花墟一帶封路及實施人群管理農曆新年將至，旺角花墟道一帶即日起實施人群管理措施及特別交通安排，不少市民一早便到花墟，挑盆年花迎新春。簡樸房規管｜何永賢：已派六隊社區服務隊協助義華大廈近百個劏房戶簡樸房條例下月一日起生效。房屋局局長何永賢在本台節目《大鳴大放》中稱，已協助安置義華大廈要遷走的劏房戶，包括舉辦「睇樓團」，帶他們參觀過渡性房屋。她強調現時過渡性房屋數目足夠，有60戶宏福苑居民已遷出。雲端對談(普通話節目)第四系列第四集 專訪香港理工大學校長滕錦光本台普通話節目《雲端對談》第四系列第四集，與香港理工大學校長、中國科學院院士滕錦光，見證理大如何配合香港發展創新轉型。最高人民法院推翻加國公民謝倫伯格販毒死刑裁決 凸顯中加關係有緩和跡象因販毒在內地被判死刑的加拿大公民謝倫伯格，他的代表律師稱判決獲撤銷，案件或者會重審。加拿大政府表示得悉相關裁決，會繼續為謝倫伯格及其家人提供領事服務。分析普遍認為，事件反映中加外交有緩和跡象。美國調整軍售方針 以國防支出、戰略重要性訂軍售優次美國調整軍售方針，由以往的先到先得，改為優先向軍費和戰略地位較高的伙伴國家出售或轉讓武器，並主動推薦合適武器。 #要聞

