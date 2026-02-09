黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
黎智英國安案判刑 法庭開放近500公眾席
【Now新聞台】黎智英國安案今日判刑。
黎智英與另外8名認罪被告，由囚車押送到西九龍裁判法院。一早來排隊的市民陸續進入法院，除了正庭司法機構亦開放七個延伸庭，設116個記者席及491個公眾席。
黎智英被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪罪成，是本港首宗串謀勾結外國勢力案，分兩個等級判刑，刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上。
黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)
【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。 壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入
黎智英案判刑｜警方嚴密佈防 開庭前過百人排隊等旁聽 部份包括前《蘋果》員工｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件周一（9 日）早上 10 時於西九龍裁判法院（暫代高等法院）判刑。早上 6 時許，已有數十名市民在法院外排隊入場旁聽。警方嚴密佈防，過百名穿上戰術背心的警員駐守法院四周，「銳武」裝甲車和多架「豬籠車」戒備，途經法院出入口的車輛須停車接受警方檢查。約 8 時 25 分，黎智英由「鐵甲威龍」囚車被押送到法院。
治安管理處罰法修訂後 首有未成年人遭行拘
農曆新年2026｜初一花車巡遊觀眾座席門票售罄
即日焦點｜2018年大埔車禍獨立委員會專家稱企位市區巴士不宜強制戴安全帶／31歲男子聲稱年初一金鐘站放炸彈被捕
