黎智英國安案宣判 香港民主自由再引關注

（法新社香港15日電） 香港壹傳媒集團創辦人黎智英自稱是「麻煩製造者」，長年以直言不諱的小報風格以及對民主的堅定支持，成為北京當局眼中的眼中釘。

78歲黎智英涉及的國安案件今天早上10時於西九龍法院宣判。這起案件普遍遭西方國家譴責為對政治自由與新聞自由的打擊。

黎智英被控兩項國安法下的「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」，最高可判終身監禁，另有一項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪的指控。

他對所有指控均不認罪。

黎智英2020年6月接受法新社訪問時曾表示，他「已經做好入獄準備」，而他自該年年底以來便一直身陷囹圄。

在香港，能像黎智英一樣引發北京當局如此程度敵意的人並不多。

這位充滿鬥志、白手起家的小報老闆，是許多香港居民眼中的非典型英雄，也是唯一敢於嘲諷北京的富豪。

但在中國官媒眼中，他是「叛國」、是民主抗爭背後最大的「黑手」，甚至被指為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的「禍港四人幫」之首。

2020年有人問他，為何不像其他香港富豪那樣享受財富、不惹事生非，黎智英回應說：「我只是陰錯陽差走上這條路，但我覺得做這件事是對的。」

「或許我天生叛逆，或許自己是個需要金錢之外其他人生意義的人。」

他2024年11月在法庭上表示：「蘋果日報的核心價值就是港人的核心價值，重視法治、民主、言論和集會自由等。」

問及為何要創立媒體，黎智英回應道：「對於一個賺了些錢的商人而言，是參與傳播與自由有關訊息的好機會。」

「你知道的就越多，你就越自由。」