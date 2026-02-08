黎智英國安案將判刑 案件求情回顧(梁柏晞報道)

【Now新聞台】黎智英國安案明日判刑，本案是本港首宗勾結外國勢力案，各被告的刑期長短受本港和國際社會關注。

壹傳媒創辦人黎智英在還柙約5年後，被裁定一項串謀發布煽動刊物和兩項串謀勾結外國勢力罪全數罪成。法官裁定他是案件主腦，指他動搖中國共產黨管治的意圖從無改變，國安法生效前後都尋求中共倒台。

黎智英連同同案認罪被告今年1月求情。根據國安法第29條，勾結外國勢力罪刑罰分兩級，罪行重大判監10年以上至終身，其餘判監3年以上、10年以下。法官李運騰曾在庭上指，若認為本案不是罪行重大，是不切實際。現年78歲的黎智英，以及他的親友都無呈交求情信。

黎智英經長期囚禁，健康狀況受國際社會關注，控辯雙方曾就此在庭上爭論。

除了黎智英外，本案另有8名認罪被告，其中5人擔任從犯證人，他們希望法庭扣減一半刑期；另外有3名被告認罪，但無為控方作證，未必能按國安法第33條刑罰降級。

有辯方律師擔心，若他們刑期是較高一級，會受10年監禁最低刑期限制，無法獲得全數認罪扣減，提出法庭決定各被告刑罰分級時，須考慮他們案中的角色，將量刑起點定於較低一級。

案件廣受社會關注，司法機構宣布除正庭外，會開放7個延伸庭，合共派發491張入庭籌讓公眾旁聽。

